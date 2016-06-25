19 نادياً موسمياً بالمدينة تجذب الشباب والفتيات

تواصل الأندية الموسمية بالمدينة المنورة فعالياتها وأنشطتها في استقطاب وجذب شباب وشابات المنطقة والتي تأتي هذا العام تحت شعار "إجازتي" وذلك من خلال مواقعها المنتشرة في مختلف محافظات وأحياء المنطقة لتكون متنفساً لشباب طيبة وتشتمل برامجها على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة.

وكان المدير العام ناصر العبدالكريم قد اعتمد 19 ناديا موسميا بالمنطقة ومحافظاتها، منها 16 للبنين، فيما خصصت ثلاثة أندية للبنات، ولتحقيق الفائدة لأكبر شريحة من أبناء المنطقة تم توزيع مقرات الأندية توزيعا جغرافيا مناسبا في مواقع تشهد كثافة طلابية بهدف شغل أوقاتهم بالبرامج التربوية النافعة والفعاليات الرياضية الترويحية والترفيهية والثقافية الهادفة والتي تلبي جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

يذكر أن الأندية الموسمية لهذا العام تنطلق وفق المسارات التالية: السياحة، التطوع، التوظيف، الترفيه، وتعمل هذه الأندية فترتين تبدأ الأولى: 1 / 9 إلى 16 / 10، والفترة الثانية من: 19 / 10 إلى 29 / 11 / 1437هـ، بمعدل خمس ساعات يومياً عدا يومي الجمعة والسبت، ويكون توقيتها في شهر رمضان المبارك من 9:30 مساءً وانتهاءً إلى الساعة 30 :1 من بعد منتصف الليل، فيما يبدأ دوام هذه الأندية في الفترة الثانية لهذه الأندية والتي ستكون في 19 من شهر شوال، الساعة 30 :4 من بعد صلاة العصر إلى الساعة 30 :9 مساءً، مع مراعات انتهاء برامج طلاب المرحلة الابتدائية قبل صلاة العشاء.

مناشط الأندية تهدف لشغل أوقات الطلاب بالبرامج النافعة