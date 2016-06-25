متنزه الملك سلمان بعيون الجواء يجذب المتنزهين

اجتذب متنزه الملك سلمان بن عبدالعزيز الواقع على طريق الملك عبدالعزيز في محافظة عيون الجواء العديد من المتنزهين والذين استمتعوا في جلساته وعناصره.

واوضح رئيس بلدية محافظة عيون الجواء م. صالح الضالع ان مساحة المتنزه تبلغ حوالي مئة وسبعة واربعين الفا وتسعة وتسعين م2، وقال تم اختيار موقع المتنزه على مرتفع رملي تماشياً مع طبوغرافية الأرض الطبيعية مما اعطى إطلالة واضحة على المحافظة، مبيناً ان المتنزه يحتوي على بحيرة تعتمد فكرة تصميمها على طوبوغرافية الموقع واستغلال المرتفعات تم ربطها بأربعة مسارات رئيسية تسهل الوصول اليها ويتخلل هذا المسارات منطقة خضراء وتبلغ مساحتها حوالي 3000م2. واشار ان المتنزه يحتوي مضامير مشاة تشجيعاً لممارسي الرياضة وإدراكا من البلدية لفوائدها الصحية والبدنية جرى توزيعها في أنحاء المتنزه يزيد مجموع أطوالها عن 5498 مترا طوليا كما تم توفير دكات للجلوس مطلة على المحافظة ومضامير مشاة ومسطحات خضراء وأماكن لعب للأطفال ودورات مياه وغيرها من الخدمات التي تجعل من المتنزه مكانا للترفيه والسياحة وتبلغ مساحة المسطحات الخضراء 40122 م2 و39 جلسة والعاب أطفال و3 مناطق للألعاب موزعة على المتنزه وعدد من أشجار النخيل وعشب "انجيلة" الصناعي بمساحة تزيد على 12000م2 ومسجد ودورات مياه للرجال والنساء مياه موزعة في مختلف أماكن المتنزه.

عناصر المتنزه تخدم المتنزهين

المتنزه يتضمن العديد من ألعاب الأطفال