اللواء التركي: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتناقهما المنهج التكفيري

اللواء منصور التركي

كشف اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، ان التحقيقات الأولية مع الأخوين مرتبكي جريمة القتل في حي الحمراء كشفت عن اعتناقهما المنهج التكفيري، وأنهما حاول الهروب والتسلل عن طريق الحدود الجنوبية للمملكة، ولكن جاهزية رجال الأمن احبطت محاولتهما وتم القبض عليهما في الدلم.

وأضاف اللواء التركي ان مرتبكي الجريمة الشنعاء والتي وقعت في الحمراء شرق الرياض والتي ذهب ضحيته الأم والأب وشقيقهما، ليس على قائمة المطلوبين ولم تكن لهما سوابق جنائية سابقة.

وفي موضوع ذي صلة، كانت قد نجحت الجهات الأمنية في القبض على مرتكبي جريمة الغدر والخيانة في أسرتهما خلال ساعتين من حدوثها والتي وقعت في حي الحمراء بالرياض، حيث قام شقيقان توأم عمرهما 18 عاماً بقتل الأم (رحمها الله)، وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطيرة في منزلهم.

وقد باشرت الجهات الأمنية الحادثة وألقت القبض عليهما حيث كانا ينويان الهروب إلى اليمن.

وذكرت معلومات أن التوأم اللذين أرتكبا جريمتهما الشنعاء في الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة، حيث قاما بسرقة سيارة بعد الحادثة وتوجها بها إلى الخرج في طريقهما لليمن، حيث توقفا أمام إحدى البوفيهات بالدلم، وبعد دقائق خرجا منها وقاما بسرقة سيارة أخرى، ليسارع صاحبها بإبلاغ الشرطة.

وبينت المصادر أن إحدى الدوريات شاهدت السيارة على طريق الخفس، وحاولت إيقافها إلا أنهما قاما بعكس خط السير ليسارع قائد الدورية بإبلاغ مركز العمليات، حيث سارعت الدوريات القريبة منهما، إلى الموقع ونجحت في إيقاف السيارة والقبض عليهما ليتبين أنهما الشقيقان المبلغ عنهما في جريمة القتل.

من جانبه ذكر إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه القاتلان عبر حسابه في "تويتر" عن جريمة الغدر والخيانة التي نفذها المجرمان بالرياض بحق والديهما، حيث قال: "إن والدهما رجل صالح ووالدتهما امرأة صالحة، وقد صليا معه التراويح".

يذكر أن قضية الغدر والخيانة تلك أحدثت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لما تضمنته من أحداث مؤلمة لم يعهدها المجتمع السعودي.