باحث في الجرائم الإلكترونية: جريمة التوأم دقت ناقوس الخطر

هزت الجريمة البشعة التي أقدم عليها التوأمان بقتل والدتهما وحاولا قتل أبيهما وشقيقهما الأصغر، المجتمع السعودي بأكمله لبشاعة الفعل الذي شهده حي الحمراء بمدينة الرياض خلال ساعات الفجر الأولى من صباح أمس الجمعة، والجريمة الإرهابية الدنيئة التي نفذاها.

وفي هذا الجانب، حذر الباحث في الجرائم الالكترونية محمد السريع من تهاون الآباء في متابعة أبنائهم في وسائل التواصل الاجتماعي وداخل البيت وذلك للخوف من مغبة الانخراط في التنظيم الضال "داعش" .

وقال السريع في حديث خاص لـ "الرياض"منهج التنظيم يستقطب جميع المهن والمواهب وهذا منذ نشأة التنظيم في البلاد الإسلامية ويوظفه على الوضع الذي يزاوله الآن، مستشهدا بالمقاطع الأخيرة التي انتشرت للفكر الضال وآخرها أمس التوأمان اللذان أقدما على قتل أمهما ومحاولة قتل والدهما وشقيقهما، مبينا بأنه يسمى فكرا إجراميا وليس كما يدعون بأنه فكر ديني، وتصفيه حسابات.

وأضاف: بالعودة للمقاطع السابقة الذي نشر قبل أشهر في قضية حائل عندما قتل الدواعش قريبهم، نلحظ بأن المقتول عاش بذات الأسرة، مما يؤكد بأنهم استطاعوا الدخول داخل الأسر ولفئات متقدمة في الدراسة مثل بعض النماذج التي كشفت عنها الداخلية في البيان الأخير منهم الطبيب والمهندس.

وعاد السريع للحديث مرة أخرى عن الطرق التي يستهدفها التنظيم للترويج عن أفكاره ومخططاته، من خلال مناخ مناسب لاستقطاب الشباب داخل البيوت وذلك من باستهداف هذه الفئة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لوجود مناخ مناسب وقوي لزرع الأفكار.

وشدد السريع على تفعيل دور كبير للآباء وحماية أبنائهم من الفكر الضال، وذلك من خلال متابعتهم والقرب منهم خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي لأن "داعش" تستخدم أكثر من وسيلة بهذا الاتجاه.

وحين سؤاله عن سبب توثيق التنظيم لهذه العمليات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، قال: هم يبعثون برسائل حرب نفسية وإعلامية لإبراز القوة التخويف، ولبث الرعب ولإثبات بأن "داعش" قوية وتملك نفوذا قويا.

وطالب الباحث في الجرائم الإلكترونية عدم نشر المقاطع بعد بثها من التنظيم، والتي تصل إليك في وسائل التواصل وخصوصا في قروبات "الواتس آب" لأننا أصبحنا نحن أداءه لنشر فكرهم الضال من خلال نشر هذه الفيديوهات، مشيرا إلى أنه يجب علينا قطع هذه المقاطع وعدم إرسالها لأن من أهدافهم الوصول إلينا من خلال نشر هذه المقاطع المشينة والمروعة.

وأكد السريع على أن للمخدرات دورا كبيرا وفعالا في ارتباطها مع التنظيم الضال "داعش" من خلال الوضوح الكبير على من يقوم بمثل هذه الأفعال المشينة بالقتل والترويع يستحيل أن ما يقوم بمثل هذه المشاهد رجل سوي وعاقل، بل أن أغلبهم يأتي وهو تحت تأثر المخدر، ويتضح ذلك من صيغة الخطاب الذي يلقيه المجرم في الفيديوهات المنشورة والتوتر والنظرات للعيون يتضح منها تعاطيهم للكبتاجون والمخدرات بشكل عام.

وبيَّن السريع أن ضعف الوازع الديني من أسباب تواجد هذه الفئة داخل الأسرة، نظير التفكك الأسري التي تعانيه بعض الأسر، ويجب على الآباء والأمهات أن يتواصلوا مع أبنائهم في المشاكل ومحاولة حلها، لأن ما يحصل حاليا في الوقت الحالي تغذية الأبناء بالمعلومات ومحاولة جرهم إلى فعل هذه الجرائم، الإيقاع بينه وبين أهله مثلا عندما يقول الابن أبي يسمع أغاني، ويرد عليه الداعشي أبوك كافر وهذه أمور بسيطة تولع شرارة الابن من خلال استماعه لهذه الفئة.

وأشار في ختام حديثه إلى أنه من خلال دراسات وأبحاث قام به وتوصل من خلالها إلى أن أغلب توجهات هذا الفكر الضال تأتي عبر الشبكات العنكبوتية وعن طريق حسابات وهمية ويلبسون ثوب غير ثوبهم لتمرير أفكارهم وخططهم بداية من داخل الأسر في بيوتهم.