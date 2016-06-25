اليوم.. نظر دعوى نفقة الأقارب ضد الفنانة هالة فاخر ونجلها

تنظر محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم السبت، دعوى "نفقة الأقارب" المقامة من طليقة نجل الفنانة هالة فاخر ضدها وضد نجلها ووالد طليقها أيمن حسين صدقى، والتى تطالبهم فيها بالإنفاق على ابنتها "جاسمين، بعد تأجليها الجلسة الماضية لاستكمال التحريات عن دخل الفنانة ونجلها.

كانت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر تقدمت بطلب رقم 100 لسنة 2016 إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى ووالده، وطالبت فيه بإلزامهم بنفقة نجلتها "جاسمين"، التى تعانى من ضيق فى التنفس وأمراض صدرية.

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