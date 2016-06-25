"شاومينج" تتحدى: تسريب امتحانات الجامعات بداية من العام المقبل

فى تحد جديد، للقائمين على التعليم فى مصر ، وجهت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، رسالة إلى وزارة التعليم العالى، مؤكدة أنها ستعمل على تسريب الامتحانات الجامعية بداية من العام المقبل.

وكتبت الصفحة : "بعد ما وضحنا فشل وزارة التربية والتعليم، وعملنا معاهم الصح ولسة مكملين برضه، ندخل بقا على وزير التعليم العالى، ابتداء من السنة الجاية هيتم تسريب امتحانات الجامعات، وهنغشش كل الكليات إن شاء الله، عايز بقا منشن لكل طلاب الجامعات، يقولوا أيه رأيهم فى كدة أحسن يكونوا مش موافقين".

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