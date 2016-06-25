"العرابى": مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء بحث الموازنة العامة

قال النائب محمد العرابى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب سينتهى أولا من مناقشة الموازنة العامة وبعد انتهاء جلسات مناقشة الموازنة سيناقش قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأضاف "العرابى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة البرلمانية تناقش القوانين المعروضة على البرلمان خطوة بخطوة، حيث تنتظر انتهاء البرلمان من مناقشة الموازنة كى تناقش الخدمة المدنية.

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