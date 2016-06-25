أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"العرابى": مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء بحث الموازنة العامة

Google+ Print
"العرابى": مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء بحث الموازنة العامة "العرابى": مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد انتهاء بحث الموازنة العامة
قال النائب محمد العرابى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب سينتهى أولا من مناقشة الموازنة العامة وبعد انتهاء جلسات مناقشة الموازنة سيناقش قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء مناقشته فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأضاف "العرابى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة البرلمانية تناقش القوانين المعروضة على البرلمان خطوة بخطوة، حيث تنتظر انتهاء البرلمان من مناقشة الموازنة كى تناقش الخدمة المدنية.


>- سفير أسبانيا لـ محمد العرابى: شركات بلادنا ترغب فى الاستثمار بالعاصمة الإدارية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365