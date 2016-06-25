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مى مدحت فتاة مصرية جلست بين أوباما وزوكربيرج فى قمة ريادة الأعمال بأمريكا

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مى مدحت فتاة مصرية جلست بين أوباما وزوكربيرج فى قمة ريادة الأعمال بأمريكا مى مدحت فتاة مصرية جلست بين أوباما وزوكربيرج فى قمة ريادة الأعمال بأمريكا

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صورة وتعليق مى مدحت مع الرئيس أوباما

احتفت مواقع التواصل الاجتماعى بالفتاة المصرية مى مدحت، الرئيس التنفيذى لشركة مصرية تدعى Eventtu، والتى جلست مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى ومؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك خلال فاعليات القمة العالمية لريادة الأعمال، التى أقيمت فى جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الجمعة، حيث دارت المناقشة حول التكنولوجيا فى الأسواق الناشئة.

وعلق المخرج شريف عرفة على لقاء مى بأوباما، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً : "عندى تعليقات كتير على اللقطة دى.. منها لفت النظر لروعة الحداثة والتعددية وعلمانية الدولة اللى صنعت تقدم أمريكا فى كل المجالات.. بينما شعوبنا القبلية الطائفية المتخلفة غارقة فى البؤس والانحطاط الأخلاقى المتمثل فى رفض الآخر، وعدم تكافؤ الفرص. مبروك يا مى وفخور يبكى وبأوباما".

مي مدحت (1)
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مى مدحت مع الرئيس أوباما

مي مدحت (2)
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تدوينة شريف عرفة

مي مدحت (3)
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دعوة مى لحضور القمة

مي مدحت (4)
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صورة لمارك زوكربيرج خلال القمة


>- بالفيديو.. مارك زوكربيرج فى بث حى مع "باراك أوباما" على فيس بوك
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مصر 365

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