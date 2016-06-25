النقد تجري تعديلات على الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن المؤسسة تتابع منذ فترة تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطاً لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال، مشيراً إلى أن المؤسسة راجعت سياستها الاستثمارية في ما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه.

وقال: إنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها أو اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبالتالي أسواق المال والاستثمار، "أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدوداً نظراً لمحدودية انكشافه على تلك العملتين".