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نيويورك: ولي ولي العهد التقى رئيس شركة «أبل».. ورواد الابتكار

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال زيارته نيويورك الرئيس التنفيذي لشركة ابل السيد تيم كوك. ‏‫وحضر الأمير محمد بن سلمان حلقة نقاش وعشاء عمل مع عدد من رواد الابتكار في الولايات المتحدة الأمريكية. وتطرق النقاش إلى برامج الابتكار في عدد من المجالات، والاستثمارات المستقبلية، إلى جانب الحديث عن رؤية المملكة 2030.

وفي سياق متصل، استقبل ولي ولي العهد، ممثل شركة 3m الأميركية. وتسلم ممثل الشركة من سموه ترخيصاً تجارياً لتعزيز استثماراتها في المملكة بما يبلغ ١٠٠ مليون دولار عبر مراحل تشمل تصنيع المنتجات، وتوسيع قدراتها التصنيعية، وإنشاء مراكز للأبحاث والتنمية لتطوير التطبيقات لمنتجات جديدة.

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