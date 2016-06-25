ميشيل أوباما تزور ليبيريا والمغرب لتسليط الضوء على تعليم الفتيات

أعلن مكتب ميشيل أوباما سيدة الولايات المتحدة الأولى أنها ستسافر إلى أفريقيا يوم الأحد مع ابنتيها ساشا وماليا وأمها فى محاولة لتشجيع تعليم الفتيات، وستشمل الجولة التى تستمر ستة أيام زيارة كل من المغرب وليبيريا.

وستزور ميشيل أوباما أيضا اسبانيا، وستسلط الجولة الضوء على عمل مبادرة"دعوا الفتيات تتعلم" وهى مبادرة حكومية أمريكية طرحها الرئيس باراك أوباما والسيدة الأولى فى 2015.

وقال تينا تشيشن مديرة مكتب السيدة الأولى للصحفيين فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف إن هذه المبادرة جزء من "محاولة حكومية أمريكية لمعالجة الحواجز التى تمنع أكثر من 62 مليون فتاة فى شتى أنحاء العالم من التعليم ولاسيما الفتيات القاصرات."، وقال مكتبها إن الممثلتين ميريل ستريب وفريدا بينتو ستنضمان إلى ميشيل أوباما فى المغرب حيث ستتحدث إلى فتيات قاصرات بشأن التحديات التى تواجههن للحصول على تعليم.

وفى ليبيريا ستزور ميشيل أوباما منشأة تدريب أمريكية ومدرسة مع رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف وهى أول رئيسة دولة منتخبة فى افريقيا والحائزة على جائزة نوبل للسلام.

>