أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ميشيل أوباما تزور ليبيريا والمغرب لتسليط الضوء على تعليم الفتيات

Google+ Print
ميشيل أوباما تزور ليبيريا والمغرب لتسليط الضوء على تعليم الفتيات ميشيل أوباما تزور ليبيريا والمغرب لتسليط الضوء على تعليم الفتيات
أعلن مكتب ميشيل أوباما سيدة الولايات المتحدة الأولى أنها ستسافر إلى أفريقيا يوم الأحد مع ابنتيها ساشا وماليا وأمها فى محاولة لتشجيع تعليم الفتيات، وستشمل الجولة التى تستمر ستة أيام زيارة كل من المغرب وليبيريا.

وستزور ميشيل أوباما أيضا اسبانيا، وستسلط الجولة الضوء على عمل مبادرة"دعوا الفتيات تتعلم" وهى مبادرة حكومية أمريكية طرحها الرئيس باراك أوباما والسيدة الأولى فى 2015.

وقال تينا تشيشن مديرة مكتب السيدة الأولى للصحفيين فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف إن هذه المبادرة جزء من "محاولة حكومية أمريكية لمعالجة الحواجز التى تمنع أكثر من 62 مليون فتاة فى شتى أنحاء العالم من التعليم ولاسيما الفتيات القاصرات."، وقال مكتبها إن الممثلتين ميريل ستريب وفريدا بينتو ستنضمان إلى ميشيل أوباما فى المغرب حيث ستتحدث إلى فتيات قاصرات بشأن التحديات التى تواجههن للحصول على تعليم.

وفى ليبيريا ستزور ميشيل أوباما منشأة تدريب أمريكية ومدرسة مع رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف وهى أول رئيسة دولة منتخبة فى افريقيا والحائزة على جائزة نوبل للسلام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365