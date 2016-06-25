ضبط 28 صيدلية تبيع أدوية مهربة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ

وأسفرت الحملة عن ضبط ( 7 ) مخازن تقوم ببيع أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتداولها فى السوق المصرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتحويلها للشرطة لمتابعة الإجراءات .
كما تم ضبط " 28 " صيدلية عامة وتشميعها وغلقها لمخالفة القانون كونها مغلقة ووجدت مفتوحة وتمارس العمل بدون إبلاغ مدير مسئول ، وتم تحريز أدوية مهربة بها وغير مسجلة مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتداولها فى السوق المصرى ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها للشرطة ومتابعة الإجراءات، كما تم ضبط 3 مكاتب للمستلزمات الطبية بدون ترخيص وبدون إعلان تسعيرة وبيع محاليل غير مصرح بتداولها وتم تحرير محاضر لها بمعرفة التموين .
كما تم ضبط 4 أماكن تعمل كصيدليات وغير مرخصة، وتم مصادرة الأدوية الموجودة بها وتشميعها وغلقها بعد تحريز أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر .
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