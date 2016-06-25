أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 28 صيدلية تبيع أدوية مهربة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ

Google+ Print
ضبط 28 صيدلية تبيع أدوية مهربة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ ضبط 28 صيدلية تبيع أدوية مهربة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ
قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، إن مديرية الشئون الصحية " إدارة التفتيش الصيدلى " شنت حملة مكبرة، بالتعاون مع الرقابة التموينية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 2016 الخاص بزيادة الأدوية والتصدي للفساد ومحاربته ولاسيما لقيام البعض باستغلال القرار للبيع بالزيادة فى الأصناف الغير مقرر زيادتها .

وأسفرت الحملة عن ضبط ( 7 ) مخازن تقوم ببيع أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتداولها فى السوق المصرى، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتحويلها للشرطة لمتابعة الإجراءات .

كما تم ضبط " 28 " صيدلية عامة وتشميعها وغلقها لمخالفة القانون كونها مغلقة ووجدت مفتوحة وتمارس العمل بدون إبلاغ مدير مسئول ، وتم تحريز أدوية مهربة بها وغير مسجلة مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتداولها فى السوق المصرى ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها للشرطة ومتابعة الإجراءات، كما تم ضبط 3 مكاتب للمستلزمات الطبية بدون ترخيص وبدون إعلان تسعيرة وبيع محاليل غير مصرح بتداولها وتم تحرير محاضر لها بمعرفة .

كما تم ضبط 4 أماكن تعمل كصيدليات وغير مرخصة، وتم مصادرة الأدوية الموجودة بها وتشميعها وغلقها بعد تحريز أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر .

- محافظ كفر الشيخ : وزير الزراعة يتفقد بحيرة البرلس وبركة غليون غداً
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم