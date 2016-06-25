"الصحة" تجرى قرعة البعثة الطبية للحج 2 يوليو المقبل

أكد الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لهيئة التأمين الصحى ورئيس البعثة الطبية للحج، أن وزير الصحة وافق على إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج ٢ يوليو المقبل.

وقال الدكتور على حجازى رئيس بعثة الحج بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم للبعثة من العاملين بوزارة الصحة 13 ألفاً و966 شخصاً، مشيراً الى أن من ينطبق عليهم شروط السفر الى السعودية 11 ألف شخص.

وأوضح على حجازى أنه سيتم عمل قرعة لاختيار 350 عضواً، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالبعثة والاطمئنان على مخازن الأدوية بالمملكة العربية السعودية وحجز الفنادق لأعضاء البعثة.

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