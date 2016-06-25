طريق المونديال – نجم غانا: المجموعة صعبة.. لكن واثقون في التأهل

تحدث لاعب وسط غانا مبارك واكاسو عن وقوع منتخب بلاده مع مصر في مجموعة واحدة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويلعب منتخب غانا مع مصر في المجموعة الخامسة من التصفيات بجانب جمهورية الكونغو وأوغندا.

ونقل موقع الاتحاد الغاني لكرة القدم تصريحات اللاعب التي قال فيها: "بالتأكيد المجموعة صعبة خاصة في وجود منتخب مصر الذي لعبنا معه مباراة فاصلة في التصفيات السابقة".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ونستطيع التأهل إذا كنا جميعا على قلب رجل واحد، لذلك علينا بذل الكثير من الجهد لتحقيق الفوز والتأهل لمونديال روسيا".

وأتم واكاسو حديثه قائلا: "الجميع في غانا يأمل في أن نتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي وجميعا نعمل من أجل ذلك".

ويعد واكاسو من أحد نجوم منتخب غانا بالوقت الحالي.

وكان واكاسو شارك مع منتخب غانا في مونديال البرازيل 2014 وانضم في الصيف الحالي لفريق باناثينايكوس اليوناني.