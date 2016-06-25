أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب أوغندا لـ في الجول: الكل ينظر لنا على أننا الأضعف.. لكننا نهدف لمفاجأتهم

Google+ Print
مدرب أوغندا لـ في الجول: الكل ينظر لنا على أننا الأضعف.. لكننا نهدف لمفاجأتهم مدرب أوغندا لـ في الجول: الكل ينظر لنا على أننا الأضعف.. لكننا نهدف لمفاجأتهم

يرى ميلتون سريدوفيتش مدرب أوغندا إن تركيز فريقه حاليا منصب على التأهل لبطولة أمم إفريقيا وليس تصفيات كأس العالم.

وينتظر منتخب أوغندا أن يلاقي منتخب جُزر القُمر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، إذ أن الفوز يقودهم للبطولة المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.

منتخب مصر وقع في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم، رفقة منتخبات غانا – جمهورية الكونجو وأوغندا.

طريق المونديال – أوغندا.. حذاري من الجيل الجديد رغم الاكتساح المصري تاريخيا

ويتصدر منتخب أوغندا مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، وبالتساوي مع بوركينا فاسو بنفس الرصيد.

Filgoal.com انتقل لسريدوفيتش وسأله عن رأيه في المجموعة بتصفيات كأس العالم.

وكل ما يلي على لسان ميلتون سريدوفيتش لـ FilGoal.com

"الكل هنا في أوغندا لا يفكر الآن في تصفيات كأس العالم، فتفكيرنا كله منصب على مباراة الجولة الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا أمام جزر القمر".

"مجموعتنا في كأس العالم غاية في الصعوبة، مصر وغانا هما المرشحان الأوفر حظا، فهما اسمان كبيران ويجب احترامهما".

"الجميع ينظر لنا على أننا الحلقة الأضعف في المجموعة، لكن لا يجب أن نفقد الأمل ونحاول الظهور بشكل جيد في المجموعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر