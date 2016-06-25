مدرب أوغندا لـ في الجول: الكل ينظر لنا على أننا الأضعف.. لكننا نهدف لمفاجأتهم

يرى ميلتون سريدوفيتش مدرب أوغندا إن تركيز فريقه حاليا منصب على التأهل لبطولة أمم إفريقيا وليس تصفيات كأس العالم.

وينتظر منتخب أوغندا أن يلاقي منتخب جُزر القُمر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، إذ أن الفوز يقودهم للبطولة المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.

منتخب مصر وقع في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم، رفقة منتخبات غانا – جمهورية الكونجو وأوغندا.

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ويتصدر منتخب أوغندا مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، وبالتساوي مع بوركينا فاسو بنفس الرصيد.

Filgoal.com انتقل لسريدوفيتش وسأله عن رأيه في المجموعة بتصفيات كأس العالم.

وكل ما يلي على لسان ميلتون سريدوفيتش لـ FilGoal.com

"الكل هنا في أوغندا لا يفكر الآن في تصفيات كأس العالم، فتفكيرنا كله منصب على مباراة الجولة الأخيرة في تصفيات أمم إفريقيا أمام جزر القمر".

"مجموعتنا في كأس العالم غاية في الصعوبة، مصر وغانا هما المرشحان الأوفر حظا، فهما اسمان كبيران ويجب احترامهما".

"الجميع ينظر لنا على أننا الحلقة الأضعف في المجموعة، لكن لا يجب أن نفقد الأمل ونحاول الظهور بشكل جيد في المجموعة".