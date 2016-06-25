حازم إمام يوجه رسالة للاعبي الزمالك: في الموسم المقبل.. استمروا على ما وصلتم إليه

وجه حازم إمام أيقونة الزمالك رسالة إلى لاعبي ناديه السابق مطالبا إياهم بالاستمرار على الروح التي أنهوا بها هذا الموسم.

وعمل حازم إمام كرئيس للجهاز الفني للزمالك في وجود أحمد حسام "ميدو" كمدير فني.

وقال حازم إمام عبر قناة الحياة: "أتمنى أن يبدأ الزمالك الدوري الموسم المقبل بما أنهى به هذا الموسم".

وأضاف "الزمالك ينهي الموسم بقوة ويقدم مباريات قوية في بطولة إفريقيا.. الدوري حدثت تغييرات كثيرة أثرت على الفريق".

وتابع "مثلما كان هؤلاء اللاعبين رجالا الموسم الماضي وتوجوا بالدوري عليهم الآن العودة في الموسم المقبل بما انتهوا إليه هذا الموسم".

وأتم حازم إمام "أتمنى ألا تكون هذه النهاية، وميزة كرة القدم هي التكرار وتمنحك فرصا كثيرة".