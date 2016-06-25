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#الدوري_أهلاوي - محمود طاهر يكشف طلبات يول في موسم الانتقالات

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يرغب مارتن يول المدير الفني للأهلي في تدعيم مركزين أو ثلاثة على الأكثر، لكن بشرط واحد كشف عنه محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء في مداخلة هاتفية مع قناة OnTV.

وقال محمود طاهر: "مارتن يول أكد فقط أن هناك مركزين أو 3 مطلوب دعمهم في الفريق".

ثم استدرك "فقط يول اشترط أن يكون اللاعب أقوى من الموجودين حاليا في قائمة الأهلي".

وتابع "لا يريد مارتن يول لاعبا يجلس على الدكة بسهولة. يريد لاعبين يستطيع الدفع بهم مباشرة، لا يستغنى عنهم سريعا وينجحون وقت الحاجة لخدماتهم".

وجاءت تصريحات محمود طاهر بعد فوز الأهلي باللقب رقم 38 في تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلي فاز على الإٍسماعيلي والزمالك تعادل مع المصري البورسعيدي. ليحصد الفريق الأحمر اللقب رسميا في استاد بتروسبورت.

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