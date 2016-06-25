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#الدوري_أهلاوي - عبد الحفيظ: الدوري يأتي للأهلي في الملعب وللأخرين في الحلم

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#الدوري_أهلاوي - عبد الحفيظ: الدوري يأتي للأهلي في الملعب وللأخرين في الحلم #الدوري_أهلاوي - عبد الحفيظ: الدوري يأتي للأهلي في الملعب وللأخرين في الحلم

"هناك من يحلم بأن الدوري يخاطبه وهناك الأهلي الذي يحصل على اللقب".. هكذا احتفل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في قلعة الشياطين بعودة الدرع لخزينة النادي الأحمر.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة الحياة: "هناك من يحلم بالدرع. وهناك من يفوز به".

وتابع "هذا الموسم الأهلي كان الأفضل في كل شيء. قدم عروضا ممتازة ولعب كرة رائعة واستحق الفوز بالدرع. الدرع معنا، الأخرون فقط يحلمون به".

وأضاف "الآن حان الوقت للنظر إلى قطاعات الناشئين. منح الفرصة للمواهب الصاعدة".

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض كان قد صرح بأنه حلم بدرع الدوري يتحدث معه ويقول له لا أريد أن أترك الزمالك.

وأتم عبد الحفيظ "شكرا لكل فرق الدوري وشكرا لرجال الأهلي وشكرا للجماهير".

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