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الأقصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببالون طائر وعروض حنطور بمعبد الأقصر

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الأقصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببالون طائر وعروض حنطور بمعبد الأقصر الأقصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببالون طائر وعروض حنطور بمعبد الأقصر
بدأت محافظة الأقصر استعداداتها لاحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث أعلن محمد بدر محافظ الأقصر أن الاحتفالات تبدأ فجراً بخروج رحلات البالون الطائر فوق معابد الأقصر الفرعونية، ليرفرف منها علم فى كرنفال طائر فى السماء.

وأضاف محافظ الأقصر فى خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاحتفالات تشمل تسيير مواكب لعربات وحنطور تحمل أعلام مصر، لتبث الأغانى الوطنية وهى تجوب شوارع وميادين المحافظة التاريخية، بجانب تقديم مع عروض مائية وكرنفالات فنية فى الشوارع والميادين على مدار اليوم.

وفى نهاية اليوم سيتم تزيين كل المبانى المطلة على نهار النيل بعلم مصر، وكذلك إقامة حفل ليلى ساهر بقلب معبد الأقصر احتفالاً بذكرى الثورة، كما سيتم تزيين ميدان ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى بلوحات ضخمة، بجانب تزيين المدينة بالأعلام واللوحات المضيئة فى مختلف شوارع وميادين المحافظة.

واستطرد محمد بدر أن احتفالات المحافظة بذكرى الثورة، تتضمن تنظيم كرنفال فنى حاشد يبدأ بحمل عشرات من شباب المدينة بطول 500 متر، مع عروض لفرق الفنون الشعبية تبدأ من الممشى السياحى مرورا بكورنيش نهر النيل، وحتى موقع الاحتفالات بساحة معبد الأقصر الفرعونى، وعرض مائى للمراكب واللنشات النيلية، مع إطلاق أبواق البواخر السياحية، وتشرك فرق توشكا وأكاسيا وفرقة الأقصر للموسيقى العربية، وفرقة كورال مارى جرجس، فى تقديم حفل فنى ساهر بمسرح خاص سيقام بساحة معبد الأقصر الفرعونى.

مدير أمن الأقصر يعلن حالة الاستنفار لتأمين ذكرى ثورة 30 يونيه

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مصر 365

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