دراسة: 30% من مرضى القلب والأوعية الدموية شباب

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن أمراض القلب والأوعية الدموية تصيب الأشخاص فى النصف الثانى من الحياة، ومع ذلك ففى الوقت الحالى الوضع مختلف تماما.

وقد كشفت دراسة أن 30 فى المائة على الأقل من مرضى القلب والأوعية الدموية هى بين الشباب فى الفئة العمرية من 20 إلى 40 سنة.

وتابع التقرير أن المرض القاتل يجتاح الشباب ببطء، ويعد مؤشرا على نمط الحياة المستقرة. كما أصبح الشريان التاجى ليس مرضا لسن الشيخوخة بعد الآن، ويحدث بسبب عملية تصلب الشرايين، وهو ما يعنى أن يتم تجميع الكالسيوم والدهون داخل الجدران الداخلية للشرايين، مما يعيق تدفق الدم إلى عضلة القلب عن طريق انسداد الشريان.

وحسب التقرير فيؤثر هذا المرض على كل الشرايين المتوسطة الحجم من الجسم، ولكن لدية ارتباط خاص نحو القلب والكلى والشرايين والدماغ.

وتصلب الشرايين عادة ما يبدأ فى سن المراهقة، ومع ذلك فأن هذه العملية يمكن أن تتسارع عن طريق مختلف ونمط الحياة والعوامل البيئية واستهلاك الكحول والسمنة واتباع نمط حياة غير مستقر، فجميع هذه الأسباب وراء الإصابة بهذا المرض.

وأشار التقرير إلى أن العوامل الأكثر وضوحا والتى تلعب دورا كبيرا فى الإصابة بتصلب الشرايين فى بداية مبكرة بين الشباب هى التدخين المستمر، واستهلاك الكحول والإجهاد والاستعداد الوراثى وقلة النشاط البدنى.

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