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سقوط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالقاهرة

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سقوط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالقاهرة سقوط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالقاهرة
تمكن رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من ضبط "محمد.س.أ" 33 سنة عاطل (مسجل خطر) فرض سيطرة تحت رقم 4652 فئة "أ" بولاق، والسابق اتهامه فى 28 قضية آخرهم 9866 لسنة 2012، قصر النيل "شغب"، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12 مم غير مبلغ بسرقتها و20 طلقة"، واعترف بحيازة الأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط "سعيد.ط.ع" 39 سنة عاطل (مسجل خطر) "مخدرات" تحت رقم 1173 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرهم 2331 لسنة 2013 الخليفة "مخدرات"، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار"، واعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع، كما تم ضبط 190 قرص مخدر ومبلغ مالى، واعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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