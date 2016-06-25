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العلاقات المتينة بين الإمارات واليمن عمدت بالأرواح الطاهرة

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العلاقات المتينة بين الإمارات واليمن عمدت بالأرواح الطاهرة العلاقات المتينة بين الإمارات واليمن عمدت بالأرواح الطاهرة

قدم فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة يرافقه المستشار بالسفارة سلطان الباكري واجب العزاء أمس الأول في منطقة «مزيرع» بإمارة عجمان لأسرة الشهيد علي محمد الكعبي في سقوط طائرة مروحية خلال مهمة روتينية في المياه الدولية.

ونقل السفير تعازي ومواساة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتقديره البالغ لتضحيات الشهيد الكعبي وأدواره البطولية، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أشاد السفير المنهالي بالمواقف الأخوية الصادقة، والعلاقات المتينة بين اليمن والإمارات والتي عمدت بالأرواح الطاهرة، والدماء الزكية للشهداء الأبرار.. وما اجترحوه من نصر في تحرير معظم المحافظات اليمنية، وعودة الأمن والاستقرار، ودحر ميليشيات الانقلاب، وقوى الإرهاب.

من جانبه عبر والد الشهيد علي الكعبي عن جزيل شكره لزيارة السفير ومواساة القيادة السياسية اليمنية، مؤكداً أن استشهاد ابنهم يمثل لهم مبعث فخر واعتزاز.. ووسام شرف على صدرهم وصدر الوطن الغالي، وتجسيداً ساطعاً لالتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.. وتلبية نداء الواجب.. ونصرة رخوانهم في اليمن.

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