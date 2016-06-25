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حميد النعيمي وسعود بن صقر يواصلان استقبال المهنئين

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حميد النعيمي وسعود بن صقر يواصلان استقبال المهنئين حميد النعيمي وسعود بن صقر يواصلان استقبال المهنئين

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه لتقديم التهنئة بالشهر الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة مع موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بعجمان وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر حيث بادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك.

رأس الخيمة

كما واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك وذلك بمجلس الضيافة في خزام.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء والمواطنين.

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