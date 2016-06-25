عهود الرومي: أسّس ثقافة العطاء

قالت معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة، في تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، في ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «منذ نصف قرن أسس الشيخ زايد ثقافة العطاء وأرسى قيم العمل الإنساني، فسخرت الإمارات إنسانها وبنيانها لخدمة ذلك الهدف».

وأضافت معاليها : «في #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد نستحضر قامة وطنية شامخة رسخت مبادئ الوحدة والتضامن وعززت قيم العطاء و#السعادة و#الإيجابية.. سطّر #الشيخ_زايد بفضل حكمته أعظم الدروس في القيادة والرؤية المستقبلية.. وعمل منذ اللحظات الأولى لإقامة الاتحاد على تحقيق #سعادة وطنه وشعبه».

وتابعت معاليها : «قصة عطائه وعشقه لوطنه كانت وستظل رافداً غنياً بالإلهام، وسيرة زاخرة بالعبر، وحكاية نرويها بفخر لأجيالنا.. جيلاً بعد جيل»، مختتمة: «رحم الله من توقفت أنفاسه وإنجازاته مازلت تتنفس.. اللهم ارحم من كان لشعبه نعم الوالد والقـائد».