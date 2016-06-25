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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

على الصعيد المهني:


>حاول أن تنتهى من جميع أعمالك فى بداية يوم قد لا يكون لديك وقت كافى لتنتهى من هذه الأعمال فى النصف الأخر من اليوم ركز فى كل تفاصيل شرائك أو بيعك لأشيائك أو متعلقاتك قد تحتاج الى تدريب قوى لتحقيق التوازن بين نفقاتك الخاصة

على الصعيد العاطفي:


>إمكانية حدوث لقاءات عاطفية اليوم كببر قد تستغرق أمور كثيرة بينك وبين شريكك وقت طويل قد يكون بسبب قصور فى النضج عند كلاكما أو واحد منكم لذلك لا تدع عدم الشعور بالأمان فيما يتعلق بماضى شريكك يتغلغل فى قلبك و لا تدع الأنا تشكل سببا لسوء الفهم أيضا.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>ابحث عن شريك حياة يشاركك عاداتك الصحية الصحيحة ابتعد عن من لا يتوقفون عن طلب مصالح شخصية لهم دون أن يبذلوا مجهودا فى أن يضيفوا لك شيء، فكل ما يحاولوا أن يفعلوه هو أن يضغطوا عليك قدر ما يستطاعوا حتى يحققوا نجاحاتهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>قد تصل كثير من الأمر التى تردد فى أمرها الى ذروتها اليوم، خلقت التردد والتردد الفوضى لا داعى لها وجميع هذه القضايا من المحتمل أن تأتى إلى ذروتها الآن. سوف تصلك مراسلات خاصة بالشئون الأسرية خاصة ما يتعلق منها بشئون العقارات فأنت لا تستطيع أن تحقق أى نجاحات حتى تقوم بإغلاق هذه الفصول القديمة.

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مصر 365

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