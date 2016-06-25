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برج الثور حظك اليوم السبت 25 يونيو

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برج الثور حظك اليوم السبت 25 يونيو برج الثور حظك اليوم السبت 25 يونيو

برج الثور على الصعيد المهنى..


>الحاجة إلى طرح أفكار جديدة تعتمد على الإبداع الفكرى الذى اعتادت أن تفاجىء به رؤسائك دائماً يساعدك على الوصول إلى أهدافك فى وقت قصير جداً، تحتاج إلى الاستغناء عن بعض الأشخاص الذين يتسببون فى تعطيلك عن التفكير فى عملك وتشتيتك فى مشكلات شخصية خاصة بهم كثيراً.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..


>علاقتك بشريك حياتك يتحكم فيها كثير من العناصر أهمها غيرتك المستمرة على الحبيب بسبب حبك له، تمتلك من الثقة فى النفس قدراً كبيراً يجعلك مميز عن أى شخص آخر، لكن عصبيتك الصادرة بسبب خوفك على الحبيب تجعلك دائماً فى مواقف الفهم الخاطئ.

على الصعيد الصحى ..


>عدم التنويع بين الأصناف التى تتناولها فى وجباتك الغذائية يجعلك أكثر عرضة لأعراض السمنة والمشكلات التى تصاحبها من صعوبة فى الحركة و نهجان وألام فى القلب، بالإضافة إلى مشكلات على الكبد التى تعانى منها فى الفترة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الضيق العام بسبب غيرته الشديدة على الحبيب التى تفهم بشكل خاطئ فى بعض الأحيان، لكنه يقصد بها تعبيراً عن حبه الشديد لشريك حياته، بالإضافة إلى انفعالاته الناتجة عن حبه وخوفه على شريك حياته.

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مصر 365

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