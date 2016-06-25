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برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>على الصعيد المالى قد تكون مبذرا اليوم ويمكن أن تتخلى عن الكثير من الأموال والمدخرات من أجل التخفيف عن نفسك الشعور بالضغط والتوتر بسبب العمل، فيجب أن تنتبه لهذا الأمر وتتحلى بالصبر وتترك الأمور تتحسن بشكل تدريجي.

على الصعيد العاطفي:


>من المحتمل أن تطغى عليك عدد من المشاعر المتناقضة الآن. فى الواقع، قد يكون من الصعب أن تتخذ قرارًا واضحًا بين الكثير من الاختيارات التى يضعك أمامها شريك حياتك، على الرغم من أنك إذا نحيت عاطفتك جانبًا سيكون الاختيار الأنسب واضحًا.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>اليوم سوف تدرك كيف يمكن لبعض التغييرات المعتدلة فى نمط حياتك أن تساعدك على أن تعيش حياة أكثر صحة وأكثر سعادة. اتخذ قرار التخلى عن العادات التى تعرف أنها مضرة لصحتك وسوف تجد القوة للتشبث بها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>اليوم مثالى للبدايات الجديدة، سواء على الصعيد المهنى والبداية فى مشروعات طال تأجيلك لها، أو على الصعيد العاطفى والاجتماعى وبدء علاقات جديدة صحية.

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مصر 365

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