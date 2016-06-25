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برج الميزان حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

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برج الميزان حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016 برج الميزان حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>سيغمرك شعور كبير بالثقة فيما يتعلقك بمسارك المهنى سيكون لك رد رادع فى كثير من الأمور التى قد تشوب هدوءك فى العمل ولكن لا تتعرض لمشكلات كبيرة. قد تحدث أزمات صغيرة فى مكان العمل ولكنك ستقوم بالتعامل معها بشكل بسيط سيتعجب زملائك ومن حولك من قدراتك العملية اليوم.

على الصعيد العاطفى العاطفي:


>قد يتطرق شريك الى بعض التغيرات الذهنية قد يحتاج الى وجود بعض المغامرات والأشياء الجديدة فى حياته وسوف يقدم على العديد من التجارب للوصول إلى هدفه المنشود فانت تحتاج الى بعض التغيير فى عاداتك الغذائية أو ترتيب المنزل ولكن من المهم حاول الا تظهر سخرية أو تضحك من أى شيء جديد يحاول شريكك القيام به.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>اليوم هو يوم مناسب جدا لتحقيق كثيراً من التغييرات الايجابية فى حياتك قد تقابل شخصاً او ستحصل على معلومات التى تساعدك على تغير عاداتك بشكل صحى أكبر كما أنك ستحصل على ارشادات ذات قيمة كبيرة فيما يخص نظام غذائى افضل حاول ان تستغل هذه الفرصة بأكبر شكل ممكن.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>تحتاج الى مزيد من التركيز فى اختيار من تثق بهم فى اصدقائك. فبإمكانك تنفيذ بعض الخطط المعقدة التى قمت بوضعها قم باستكمال الأعمال التى لم تنجزها اليوم وتخلص من العمال المتراكة لديك.

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مصر 365

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