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برج الحوت حظك اليوم السبت 25 يونيو

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برج الحوت حظك اليوم السبت 25 يونيو برج الحوت حظك اليوم السبت 25 يونيو

على الصعيد المهنى..


>الوقت غير مناسب لتوجيه الشكاوى فى زملائك والحديث عن المشكلات الجانبية التى تدور فى محيط عملك منذ فترة، الأوضاع العملية تحتاج لكثير من الحكمة خاصة فى هذه الأيام التى تبدو فيها الأمور متوترة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يتربصون لك فكن أكثر حذراً.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..


>انتظر قليلاً حتى تتاكد من مشاعرك اولاً ثم قرر الدخول فى علاقة عاطفية، الخطوات التى تأخذها فى حياتك العاطفية الآن لا تتناسب مع حجم التجربة القاسية التى عشتها، لا يمكن أن تصلح ما أفسدته علاقة بعلاقة آخرى وأنت على دراية تامة إنك غير مؤهل نفسياً لذلك.

على الصعيد الصحى ..


>الاستخفاف بالمشكلات الصحية الكبيرة مثل اوجاع الرئة والصدر لن تكون فى صالحك، خاصة أن التدخين أصبح إليك أكثر من إدمان، الإقلاع عن التدخين بات ضرورياً، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد كثير من الوعكات الصحية التى ستؤثر عليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت ان يعيش فترةصعبة فى حياته العاطفية يتأكد فيها أن أسلوبه فى الحب مختلف ويصعب على أى شخص التعامل معه واستيعابه، بالإضافة إلى معاناته النفسية من علاقة عاطفية قديمة فشلت وأثرت عليه بشكل سلبى جعلته مشوشاً نفسياً وذهنياً وعاطفياً.

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مصر 365

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