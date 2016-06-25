حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يونيو 2016

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016
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برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>حاول أن تنتهى من جميع أعمالك فى بداية يوم قد لا يكون لديك وقت كافى لتنتهى من هذه الأعمال فى النصف الأخر من اليوم ركز فى كل تفاصيل شرائك أو بيعك لأشيائك أو متعلقاتك قد تحتاج الى تدريب قوى لتحقيق التوازن بين نفقاتك الخاصة
على الصعيد العاطفي:
>إمكانية حدوث لقاءات عاطفية اليوم كببر قد تستغرق أمور كثيرة بينك وبين شريكك وقت طويل قد يكون بسبب قصور فى النضج عند كلاكما أو واحد منكم لذلك لا تدع عدم الشعور بالأمان فيما يتعلق بماضى شريكك يتغلغل فى قلبك و لا تدع الأنا تشكل سببا لسوء الفهم أيضا.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>ابحث عن شريك حياة يشاركك عاداتك الصحية الصحيحة ابتعد عن من لا يتوقفون عن طلب مصالح شخصية لهم دون أن يبذلوا مجهودا فى أن يضيفوا لك شيء، فكل ما يحاولوا أن يفعلوه هو أن يضغطوا عليك قدر ما يستطاعوا حتى يحققوا نجاحاتهم.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>قد تصل كثير من الأمر التى تردد فى أمرها الى ذروتها اليوم، خلقت التردد والتردد الفوضى لا داعى لها وجميع هذه القضايا من المحتمل أن تأتى إلى ذروتها الآن. سوف تصلك مراسلات خاصة بالشئون الأسرية خاصة ما يتعلق منها بشئون العقارات فأنت لا تستطيع أن تحقق أى نجاحات حتى تقوم بإغلاق هذه الفصول القديمة.
برج الدلو حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016
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برج الدلو على الصعيد المهني:
>مواليد برج الدلو الذين يعملون فى مجال الخدمات سيشهدون زيادة فى دخلهم حتى اذا لم يحدث ذلك لا تتردد فى اعطاء الرأى الصحيح وكن متأكدا سيكون صوتك مسموع قد تتعرض لعبء شكل كبير حتى منتصف النهار والتى ستهدأ بإيجاد حلول مع نهاية اليوم. قم بعمل بوليصة تأمين تأمين لمستقبل أكثر أمنا.
على الصعيد العاطفي:
>فالوقت جيد لتأخذ خطوة الى الوراء وتقيم علاقتك، عليك أن تتجاهل بعض المعلومات الخاصة بشريكك ولكن لابد أن تتأكد أن هذه المعلومات أو الأخطاء لم يكن لها وجود فى الوقت الحالى قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فى هذا الوقت.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>سيبدأ يومك وانت تتمتع بصحة جيدة حاول أن تستغل الساعات المبكرة من يومك فى ممارسة بعض التمرينات الرياضية، قد تشكو من بعض المشكلات خاصة فى اسنانك قد تتطور بحلول الليل ولتتجنب ذلك ابحث عن بعض العلاجات المنزلية وبشكل عام من المهم أن تحسن من انماطك الغذائية بشكل كبير وتجنب الأطعمة السكرية.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>اليوم هو يوم سعيد بالنسبة لك سوف يتفا جئ من حولك بقدرتك الكبيرة فى حل مشكلاتك ثقتك بنفسك اليوم ستبلغ منتهاها ومن المتوقع أن تحصل على مشروع جديد كن سعيدا واحتفل بالأشياء المحببة لديك، قد يزورك أحد أصدقائك اليوم وتستمتع بيوم ملئ بالمرح.
برج السرطان حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016
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برج السرطان على الصعيد المهنى ..
>من المتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى العمل، لكنك لديك الذكاء والحكمة ما يساعدوك على تجاوز أى أزمة بسهولة، كذلك ينصح بأن تتعامل مع كل من حولك وخصوصاً رئيسك فى العمل.
برج السرطان على الصعيد العاطفى..
>علاقة حب فى طريقها إليك، كن حذر قدر الإمكان، ولا تخطئ أخطاء الفترة الماضية، حتى لا تضيع الفرصة من بين يديك مرة ثانية.
على الصعيد الصحى..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة، ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى صحتك، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية قد أهملت كثيراً فى صحتك.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة أفضل على كل المستويات، خصوصاً العائلة والأصدقاء.
حظك اليوم برج العقرب السبت 25/ 6/2016
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برج العقرب على الصعيد المهني:
>ضغوطات العمل لا تنتهى وعصبيتك لا تساعد أبدًا فى تخطى ذلك عليك أن تلتزم الهدوء هذه الفترة حتى لا تضيع كل مجهودك فى الفترة السابقة. عليك أن تضع خطة جيدة من أجل تجاوز الأزمة المالية التى تعانى منها من فترة ان لم تفعل ذلك فلن تنتهى قريبًا.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>تمسك بالعلاقة الحالية فسوف تجذب لك مستقبل سعيد عليك فقط أن تتحمل هذه الفترة الصعبة حتى تمر بسلام. تهمل علاقتك مع العائلة منذ فترة طويلة عليك أن تتواصل معهم قليلًا حتى لا يحدث أى مشاكل أن فى غنى عنها.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>يجب أن تهتم بنظام غذائك هذه الأيام يبدو أن تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى وسوف تنقلب إلى مشاكل كبيرة فى الأيام القادمة إن لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة ولكن احذر من تناول أى أدوية من تلقاء نفسك.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>عصبيتك قد تجعلك تأخذ بعض القرارات المتهورة بشأن عملك عليك أن تتحلى بالصبر والهدوء فسوف تجنى ثمار تعبك قريبًا جدًا. سوف تحدث مفاجئة على الصعيد العاطفى تجعلك تشعر بالكثير من السعادة.
برج الميزان حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016
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برج الميزان على الصعيد المهني:
>سيغمرك شعور كبير بالثقة فيما يتعلقك بمسارك المهنى سيكون لك رد رادع فى كثير من الأمور التى قد تشوب هدوءك فى العمل ولكن لا تتعرض لمشكلات كبيرة. قد تحدث أزمات صغيرة فى مكان العمل ولكنك ستقوم بالتعامل معها بشكل بسيط سيتعجب زملائك ومن حولك من قدراتك العملية اليوم.
على الصعيد العاطفى العاطفي:
>قد يتطرق شريك الى بعض التغيرات الذهنية قد يحتاج الى وجود بعض المغامرات والأشياء الجديدة فى حياته وسوف يقدم على العديد من التجارب للوصول إلى هدفه المنشود فانت تحتاج الى بعض التغيير فى عاداتك الغذائية أو ترتيب المنزل ولكن من المهم حاول الا تظهر سخرية أو تضحك من أى شيء جديد يحاول شريكك القيام به.
برج الميزان على الصعيد الصحي:
>اليوم هو يوم مناسب جدا لتحقيق كثيراً من التغييرات الايجابية فى حياتك قد تقابل شخصاً او ستحصل على معلومات التى تساعدك على تغير عاداتك بشكل صحى أكبر كما أنك ستحصل على ارشادات ذات قيمة كبيرة فيما يخص نظام غذائى افضل حاول ان تستغل هذه الفرصة بأكبر شكل ممكن.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>تحتاج الى مزيد من التركيز فى اختيار من تثق بهم فى اصدقائك. فبإمكانك تنفيذ بعض الخطط المعقدة التى قمت بوضعها قم باستكمال الأعمال التى لم تنجزها اليوم وتخلص من العمال المتراكة لديك.
برج الأسد حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016
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برج الأسد على الصعيد المهني:
>اليوم مليء بالفرص الجيدة على الصعيد المهنى خاصة لمن يعملون فى مجالات الاستثمار أو التشييد والبناء، ومن المرجح أن تدوم هذه الفرص طويلاً فإذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة أو أراضى يمكنك أن تحرز صفقة جيدة.
على الصعيد العاطفي:
>التزاماتك تجاه اسرتك تحاصرك بشكل كبير وتشكل نوعا من الضغط عليك يؤثر على علاقتك بشريكك العاطفى ولكن لا داعى للقلق أنت جدير بالمسؤولية وقادر على الوفاء بالتزاماتك وهذا سيرفع من حالتك المعنوية.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>طبيعتك العاطفية تؤثر كثيرًا على حالتك الصحية سواء من خلال تدهور حالتك المزاجية التى تنعكس سلبًا على شهيتك وممارستك للرياضة، أو بسبب المشاكل الصحية المرتبطة بالنفسية كالقولون العصبي.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>أنت اليوم شخصية مبهجة جاذبة للآخرين ومن المرجح أن يحالفك نجاحًا كبيرًا وأن تكون شعبيتك كبيرة اليوم.
برج الثور حظك اليوم السبت 25 يونيو
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برج الثور على الصعيد المهنى..
>الحاجة إلى طرح أفكار جديدة تعتمد على الإبداع الفكرى الذى اعتادت أن تفاجىء به رؤسائك دائماً يساعدك على الوصول إلى أهدافك فى وقت قصير جداً، تحتاج إلى الاستغناء عن بعض الأشخاص الذين يتسببون فى تعطيلك عن التفكير فى عملك وتشتيتك فى مشكلات شخصية خاصة بهم كثيراً.
برج الثور على الصعيد العاطفى ..
>علاقتك بشريك حياتك يتحكم فيها كثير من العناصر أهمها غيرتك المستمرة على الحبيب بسبب حبك له، تمتلك من الثقة فى النفس قدراً كبيراً يجعلك مميز عن أى شخص آخر، لكن عصبيتك الصادرة بسبب خوفك على الحبيب تجعلك دائماً فى مواقف الفهم الخاطئ.
على الصعيد الصحى ..
>عدم التنويع بين الأصناف التى تتناولها فى وجباتك الغذائية يجعلك أكثر عرضة لأعراض السمنة والمشكلات التى تصاحبها من صعوبة فى الحركة و نهجان وألام فى القلب، بالإضافة إلى مشكلات الدهون على الكبد التى تعانى منها فى الفترة الأخيرة.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الضيق العام بسبب غيرته الشديدة على الحبيب التى تفهم بشكل خاطئ فى بعض الأحيان، لكنه يقصد بها تعبيراً عن حبه الشديد لشريك حياته، بالإضافة إلى انفعالاته الناتجة عن حبه وخوفه على شريك حياته.
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016
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برج الحمل على الصعيد المهني:
>على الصعيد المالى قد تكون مبذرا اليوم ويمكن أن تتخلى عن الكثير من الأموال والمدخرات من أجل التخفيف عن نفسك الشعور بالضغط والتوتر بسبب العمل، فيجب أن تنتبه لهذا الأمر وتتحلى بالصبر وتترك الأمور تتحسن بشكل تدريجي.
على الصعيد العاطفي:
>من المحتمل أن تطغى عليك عدد من المشاعر المتناقضة الآن. فى الواقع، قد يكون من الصعب أن تتخذ قرارًا واضحًا بين الكثير من الاختيارات التى يضعك أمامها شريك حياتك، على الرغم من أنك إذا نحيت عاطفتك جانبًا سيكون الاختيار الأنسب واضحًا.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
>اليوم سوف تدرك كيف يمكن لبعض التغييرات المعتدلة فى نمط حياتك أن تساعدك على أن تعيش حياة أكثر صحة وأكثر سعادة. اتخذ قرار التخلى عن العادات التى تعرف أنها مضرة لصحتك وسوف تجد القوة للتشبث بها.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>اليوم مثالى للبدايات الجديدة، سواء على الصعيد المهنى والبداية فى مشروعات طال تأجيلك لها، أو على الصعيد العاطفى والاجتماعى وبدء علاقات جديدة صحية.
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 يونيو
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برج الحوت على الصعيد المهنى..
>الوقت غير مناسب لتوجيه الشكاوى فى زملائك والحديث عن المشكلات الجانبية التى تدور فى محيط عملك منذ فترة، الأوضاع العملية تحتاج لكثير من الحكمة خاصة فى هذه الأيام التى تبدو فيها الأمور متوترة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يتربصون لك فكن أكثر حذراً.
برج الحوت على الصعيد العاطفى ..
>انتظر قليلاً حتى تتاكد من مشاعرك اولاً ثم قرر الدخول فى علاقة عاطفية، الخطوات التى تأخذها فى حياتك العاطفية الآن لا تتناسب مع حجم التجربة القاسية التى عشتها، لا يمكن أن تصلح ما أفسدته علاقة بعلاقة آخرى وأنت على دراية تامة إنك غير مؤهل نفسياً لذلك.
على الصعيد الصحى ..
>الاستخفاف بالمشكلات الصحية الكبيرة مثل اوجاع الرئة والصدر لن تكون فى صالحك، خاصة أن التدخين أصبح إليك أكثر من إدمان، الإقلاع عن التدخين بات ضرورياً، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد كثير من الوعكات الصحية التى ستؤثر عليك.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت ان يعيش فترةصعبة فى حياته العاطفية يتأكد فيها أن أسلوبه فى الحب مختلف ويصعب على أى شخص التعامل معه واستيعابه، بالإضافة إلى معاناته النفسية من علاقة عاطفية قديمة فشلت وأثرت عليه بشكل سلبى جعلته مشوشاً نفسياً وذهنياً وعاطفياً.
برج العذراء حظك اليوم السبت 25 يونيو
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برج العذراء على الصعيد المهنى..
>الانتهاء سريعاً من جدول تحضيراتك لخططك العملية القادمة، يزيد من قدرتك على إنجاز الأفكار التى طرحتها من فترة طويلة، الحاجة إلى وجود أشخاص يحفزوك على العمل ويفتحون أمامك أبواب جديدة للتفكير يزيد من حبك للعمل بعد أن أصيبت بفترة من الإحباط.
برج العذراء على الصعيد العاطفى ..
>المواقف تؤكد قوة حدسك، بعدما تفكر فى أحد الأشخاص ثم تجد مكالمة هاتفية منه تسعد قلبك بشدة، وتتسبب لك فى حدوث الكثير من المواقف التى تطلعك على حقيقة الأشخاص حولك، تحتاج فقط إلى تحديد أهدافك العاطفية وتعرف جيداً المواصفات التى يدق لها قلبك.
على الصعيد الصحى..
>التأكيد مراراً وتكراراً على استقرار حالتك الصحية، يتخالف مع ما تشعر به من ألام كثيرة بسبب مشكلات بصرك التى ازعجتك من قبل، عدم الالتزام بالعلاج جعلك عُرضة لعودة مشكلتك مرة آخرى وتحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة مميزة فى حياته العاطفية بعدما يؤكد له حدسه أن ما يشعر به تجاه أحد الأشخاص صحيح ولا يحتاج إلى إثباتات عديدة كى يتأكد من مشاعر الشخص الآخر نحوه، وينكشف معادن كثير من الأشخاص حوله بعدما تحدث مواقف تجبرهم على ذلك.
برج القوس حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016
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برج القوس على الصعيد المهني:
>تشعر اليوم بقيمتك الحقيقية فى العمل، ورؤسائك فى العمل يشعرون أخيرًا بإنجازاتك ويظهرون لك التقدير على عملك. اغتنم هذه الفرصة ولا تتردد فى إظهار مواهبك وقدراتك الخاصة.
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>على الصعيد العاطفي:
>ابحث عن الدعم المناسب من اسرتك والمحيطين بك لتواصل فى علاقتك العاطفية بنجاح ولا تتكبر على الحصول على نصيحة عاطفية جيدة منهم فبإمكان نصيحة واحدة أن تنقذ علاقتك.
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>برج القوس على الصعيد الصحي:
>عينيك هى العدسة ويجب تنظيفها عندما تستخدمها لفترة طويلة. هذا يعنى أنك يجب أن تعتنى جيدًا بعينيك التى تعانى فى الفترة الأخيرة من الانتفاخ والالتهاب، حاول أن تنتبه إليها خاصة أنها يمكن أن تصاب بالعدوى.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>اليوم يمكن أن يكون مربكا جدا بالنسبة لك مع تضارب الآراء والفرص المختلفة الصاعدة على جميع الأطراف. فى حين أن عددا من الأشخاص يسحبونك فى اتجاهات مختلفة حاول ان تتريث وتتأكد من أن اختيارك صائبًا.
برج الجدى حظك اليوم السبت 25/6/2016
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برج الجدى على الصعيد المهني:
>العمل يحتاج دوماً إلى تطوير الذات، ومعرفة كل جديد فى مجال عملك، وأن تكون مميزاً فى شىء معين، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها إذاً فأنت تحتاج إلى إعطاء نفسك الوقت اللازم حتى تتحسن، وتتمكن من أدواتك، وتُظهر قدراتك .
برج الجدى على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية تحتاج إلى التجديد المستمر حتى لا يقتلها الروتين والملل، ولكى ترمم ما تصدع منها، عليك القيام بالكثير من المفاجئات التى تُسعد شريك حياتك، بدون انتظار أى مناسبة، فهذا سيسعده أكتر.
برج الجدى على الصعيد الصحى:
>إذا شعرت بالإرهاق ينتابك طوال الوقت، إذاً فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن العمل الشاق لفترة من الزمن، حتى تستعيد صحتك وعافيتك، وفى هذه الفترة يمكنك اتباع نظاماً غذائياً يعوضك عما فقدته.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>الأصدقاء كنز فلا تضيعه من يديك بسبب خلافات بسيطة لا معنى لها، لذلك عليك أن تسامح حتى تحرر نفسك قبل الآخرين، وبمجرد مسامحتك لمن أخطأ ستشعر براحة كبيرة، وستتوطد علاقتك مع أصدقائك أكثر من ذى قبل بكثير، تذكر دوماً أن بعض الأشخاص يستحقون منا فرصة ثانية.
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