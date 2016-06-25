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برج العذراء حظك اليوم السبت 25 يونيو

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برج العذراء حظك اليوم السبت 25 يونيو برج العذراء حظك اليوم السبت 25 يونيو

على الصعيد المهنى..


>الانتهاء سريعاً من جدول تحضيراتك لخططك العملية القادمة، يزيد من قدرتك على إنجاز الأفكار التى طرحتها من فترة طويلة، الحاجة إلى وجود أشخاص يحفزوك على العمل ويفتحون أمامك أبواب جديدة للتفكير يزيد من حبك للعمل بعد أن أصيبت بفترة من الإحباط.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..


>المواقف تؤكد قوة حدسك، بعدما تفكر فى أحد الأشخاص ثم تجد مكالمة هاتفية منه تسعد قلبك بشدة، وتتسبب لك فى حدوث الكثير من المواقف التى تطلعك على حقيقة الأشخاص حولك، تحتاج فقط إلى تحديد أهدافك العاطفية وتعرف جيداً المواصفات التى يدق لها قلبك.

على الصعيد الصحى..


>التأكيد مراراً وتكراراً على استقرار حالتك الصحية، يتخالف مع ما تشعر به من ألام كثيرة بسبب مشكلات بصرك التى ازعجتك من قبل، عدم الالتزام بالعلاج جعلك عُرضة لعودة مشكلتك مرة آخرى وتحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة مميزة فى حياته العاطفية بعدما يؤكد له حدسه أن ما يشعر به تجاه أحد الأشخاص صحيح ولا يحتاج إلى إثباتات عديدة كى يتأكد من مشاعر الشخص الآخر نحوه، وينكشف معادن كثير من الأشخاص حوله بعدما تحدث مواقف تجبرهم على ذلك.

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مصر 365

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