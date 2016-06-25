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حظك اليوم برج العقرب السبت 25/ 6/2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 25/ 6/2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 25/ 6/2016

على الصعيد المهني:


>ضغوطات العمل لا تنتهى وعصبيتك لا تساعد أبدًا فى تخطى ذلك عليك أن تلتزم الهدوء هذه الفترة حتى لا تضيع كل مجهودك فى الفترة السابقة. عليك أن تضع خطة جيدة من أجل تجاوز الأزمة المالية التى تعانى منها من فترة ان لم تفعل ذلك فلن تنتهى قريبًا.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>تمسك بالعلاقة الحالية فسوف تجذب لك مستقبل سعيد عليك فقط أن تتحمل هذه الفترة الصعبة حتى تمر بسلام. تهمل علاقتك مع العائلة منذ فترة طويلة عليك أن تتواصل معهم قليلًا حتى لا يحدث أى مشاكل أن فى غنى عنها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>يجب أن تهتم بنظام غذائك هذه الأيام يبدو أن تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى وسوف تنقلب إلى مشاكل كبيرة فى الأيام القادمة إن لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة ولكن احذر من تناول أى أدوية من تلقاء نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>عصبيتك قد تجعلك تأخذ بعض القرارات المتهورة بشأن عملك عليك أن تتحلى بالصبر والهدوء فسوف تجنى ثمار تعبك قريبًا جدًا. سوف تحدث مفاجئة على الصعيد العاطفى تجعلك تشعر بالكثير من السعادة

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مصر 365

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