أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>تشعر اليوم بقيمتك الحقيقية فى العمل، ورؤسائك فى العمل يشعرون أخيرًا بإنجازاتك ويظهرون لك التقدير على عملك. اغتنم هذه الفرصة ولا تتردد فى إظهار مواهبك وقدراتك الخاصة.

على الصعيد العاطفي:


>ابحث عن الدعم المناسب من اسرتك والمحيطين بك لتواصل فى علاقتك العاطفية بنجاح ولا تتكبر على الحصول على نصيحة عاطفية جيدة منهم فبإمكان نصيحة واحدة أن تنقذ علاقتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>عينيك هى العدسة ويجب تنظيفها عندما تستخدمها لفترة طويلة. هذا يعنى أنك يجب أن تعتنى جيدًا بعينيك التى تعانى فى الفترة الأخيرة من الانتفاخ والالتهاب، حاول أن تنتبه إليها خاصة أنها يمكن أن تصاب بالعدوى.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>اليوم يمكن أن يكون مربكا جدا بالنسبة لك مع تضارب الآراء والفرص المختلفة الصاعدة على جميع الأطراف. فى حين أن عددا من الأشخاص يسحبونك فى اتجاهات مختلفة حاول ان تتريث وتتأكد من أن اختيارك صائبًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى