برج القوس حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تشعر اليوم بقيمتك الحقيقية فى العمل، ورؤسائك فى العمل يشعرون أخيرًا بإنجازاتك ويظهرون لك التقدير على عملك. اغتنم هذه الفرصة ولا تتردد فى إظهار مواهبك وقدراتك الخاصة. على الصعيد العاطفي:

>ابحث عن الدعم المناسب من اسرتك والمحيطين بك لتواصل فى علاقتك العاطفية بنجاح ولا تتكبر على الحصول على نصيحة عاطفية جيدة منهم فبإمكان نصيحة واحدة أن تنقذ علاقتك. برج القوس على الصعيد الصحي:

>عينيك هى العدسة ويجب تنظيفها عندما تستخدمها لفترة طويلة. هذا يعنى أنك يجب أن تعتنى جيدًا بعينيك التى تعانى فى الفترة الأخيرة من الانتفاخ والالتهاب، حاول أن تنتبه إليها خاصة أنها يمكن أن تصاب بالعدوى. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اليوم يمكن أن يكون مربكا جدا بالنسبة لك مع تضارب الآراء والفرص المختلفة الصاعدة على جميع الأطراف. فى حين أن عددا من الأشخاص يسحبونك فى اتجاهات مختلفة حاول ان تتريث وتتأكد من أن اختيارك صائبًا.

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365