برج الدلو حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>مواليد برج الدلو الذين يعملون فى مجال الخدمات سيشهدون زيادة فى دخلهم حتى اذا لم يحدث ذلك لا تتردد فى اعطاء الرأى الصحيح وكن متأكدا سيكون صوتك مسموع قد تتعرض لعبء شكل كبير حتى منتصف النهار والتى ستهدأ بإيجاد حلول مع نهاية اليوم. قم بعمل بوليصة تأمين تأمين لمستقبل أكثر أمنا.>فالوقت جيد لتأخذ خطوة الى الوراء وتقيم علاقتك، عليك أن تتجاهل بعض المعلومات الخاصة بشريكك ولكن لابد أن تتأكد أن هذه المعلومات أو الأخطاء لم يكن لها وجود فى الوقت الحالى قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فى هذا الوقت.>سيبدأ يومك وانت تتمتع بصحة جيدة حاول أن تستغل الساعات المبكرة من يومك فى ممارسة بعض التمرينات الرياضية، قد تشكو من بعض المشكلات خاصة فى اسنانك قد تتطور بحلول الليل ولتتجنب ذلك ابحث عن بعض العلاجات المنزلية وبشكل عام من المهم أن تحسن من انماطك الغذائية بشكل كبير وتجنب الأطعمة السكرية.>اليوم هو يوم سعيد بالنسبة لك سوف يتفا جئ من حولك بقدرتك الكبيرة فى حل مشكلاتك ثقتك بنفسك اليوم ستبلغ منتهاها ومن المتوقع أن تحصل على مشروع جديد كن سعيدا واحتفل بالأشياء المحببة لديك، قد يزورك أحد أصدقائك اليوم وتستمتع بيوم ملئ بالمرح.