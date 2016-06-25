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برج الأسد حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

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برج الأسد حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016 برج الأسد حظك اليوم السبت 25 يونيو 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>اليوم مليء بالفرص الجيدة على الصعيد المهنى خاصة لمن يعملون فى مجالات الاستثمار أو التشييد والبناء، ومن المرجح أن تدوم هذه الفرص طويلاً فإذا كنت تفكر فى شراء منزل أو شقة أو أراضى يمكنك أن تحرز صفقة جيدة.

على الصعيد العاطفي:


>التزاماتك تجاه اسرتك تحاصرك بشكل كبير وتشكل نوعا من الضغط عليك يؤثر على علاقتك بشريكك العاطفى ولكن لا داعى للقلق أنت جدير بالمسؤولية وقادر على الوفاء بالتزاماتك وهذا سيرفع من حالتك المعنوية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>طبيعتك العاطفية تؤثر كثيرًا على حالتك الصحية سواء من خلال تدهور حالتك المزاجية التى تنعكس سلبًا على شهيتك وممارستك للرياضة، أو بسبب المشاكل الصحية المرتبطة بالنفسية كالقولون العصبي.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>أنت اليوم شخصية مبهجة جاذبة للآخرين ومن المرجح أن يحالفك نجاحًا كبيرًا وأن تكون شعبيتك كبيرة اليوم.

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مصر 365

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