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مركز المصالحة الروسى: 162 بلدة سورية انضمت للهدنة حتى الآن

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مركز المصالحة الروسى: 162 بلدة سورية انضمت للهدنة حتى الآن مركز المصالحة الروسى: 162 بلدة سورية انضمت للهدنة حتى الآن
أفاد مركز المصالحة الروسى داخل قاعدة حميميم فى ريف اللاذقية اليوم الجمعة بإبرام اتفاقية مصالحة مع ممثلى بلدة بمحافظة حمص، ليبلغ بذلك عدد البلدات التى انضمت للهدنة 162.

وقال المركز- فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة- إنه تتواصل المفاوضات بشأن الانضمام إلى الهدنة مع قادة ميدانيين لفصائل المعارضة المسلحة فى محافظات حماة وحمص ودرعا، لافتا إلى أن عدد الجماعات التى انضمت إلى نظام وقف العمليات القتالية بقى دون تغيير، وهو 61 جماعة.

وذكر المركز فى البيان أنه سجل 5 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جميعها فى محافظة دمشق، مؤكدا أن نظام الهدنة قائم بشكل عام فى معظم المحافظات السورية.
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