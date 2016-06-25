مقتل وإصابة 18 شخصا جراء إنفجار سيارة أمام باب مستشفى الجلاء ببنغازى

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون مساء اليوم الجمعة، جراء إنفجار سيارة مفخخة أمام باب الزيارة بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت أن الجثامين وضعت فى ثلاجة المستشفى لافتة إلى أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات الاولية ومازالوا بالمستشفى تحت الرعاية الطبية.
وأكدت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى، فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 14 آخرين، جراء إنفجار سيار مفخخة أمام باب الزيارة بالمستشفى.
وأضافت أن الجثامين وضعت فى ثلاجة المستشفى لافتة إلى أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات الاولية ومازالوا بالمستشفى تحت الرعاية الطبية.
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