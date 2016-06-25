اليوم.. نظر دعويين تتهمان عبد الحليم قنديل وصحفى آخر بسب رجل أعمال

تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحى، دعويين مقامتين ضد عبد الحليم قنديل ومحمد سعد خطاب لاتهامهما بسب رجل الأعمال على المارودى وانتحال صفة صحفى.

واختصمت الدعويين المشار إليهما أيضا الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وأحمد عصام إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجريدة، وذلك لاتهامهما بتسهيل ومساعدة المحرر "محمد سعد" فى انتحال الصفة المشار إليها.

كان رجل الأعمال على المارودى ونجله قد أقاما دعويين برقمى (7889 - 7890) لسنة 2016 جنح الدقى، ضد كل من: محمد سعد خطاب الصحفى بصوت الأمة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير الجريدة، وأحمد عصام إسماعيل رئيس مجلس الإدارة، يتهما فيهما "خطاب" بانتحال صفة صحفى والاشتغال بالمهنة دون أن يكون عضوا فى نقابة الصحفيين، كما نشر المتهم موضوعا بالجريدة مستغلا صفته الزائفة واتهم رجل الأعمال بأنه "تاجر مخدرات".

وتابعت الدعويين أن المتهمين الآخرين سمحا وسهلا وساعدا المتهم الأول على نشر ما يريد من أخبار مغلوطة دون أن يكون حاملا لرخصة مزاولة مهنة الصحافة.

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