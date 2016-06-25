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بالصور.. بلطجية يطلقون النار على المصلين بمسجد "البقلى الكبير" بالقليوبية

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بالصور.. بلطجية يطلقون النار على المصلين بمسجد "البقلى الكبير" بالقليوبية بالصور.. بلطجية يطلقون النار على المصلين بمسجد "البقلى الكبير" بالقليوبية
شهد مسجد البقلى الكبير، بحى القلج، التابع لمحافظة القليوبية ، تبادل إطلاق نيران بين مجموعة من البلطجية، وأهالى المنطقة.

وأرسل أحد الأهالى، لخدمة صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، صوراً تظهر إصابة أعمدة المسجد بالطلقات النارية، من قبل البلطجية، الذين استهدفوا إصابة أحد المصلين داخل المسجد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين رواد المسجد.

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آثار إطلاق النار بالمسجد (1)

آثار إطلاق النار بالمسجد (2)

آثار إطلاق النار بالمسجد (3)

إطلاق نار داخل مسجد بطوخ بالقليوبية أثناء صلاة التراويح وإصابة أحد المصلين
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