موجز الصحافة المحلية: "انتخابات المحليات.. ضربة للإخوان"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان : "انتخابات المحليات.. ضربة للإخوان"، حيث يبــدأ العــد التنازلــى الآن للحظة مهمــة فى تاريخ السياســة المصريــة بعــد ثــورة 30 يونيــو، ويســتعد البرلمــان لإنهاء اللمســات الأخيرة بقانون الانتخابــات المحليات،وهو ما يمثل محطة مهمة لتعزيز الاســتقرار ومحاربة الفســاد واســتكمال البنــاء الديمقراطى للبلاد بعــد ثورتين، خاصة أنه يســتلزم تقديم حوالى 60 ألف مرشح على مستوى الجمهورية.

وقالت "الأهرام"، إن مجلس الوزراء يعقد اجتماعين قبل إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة وفى مقدمتها الاستمرار فى توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها فى صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية.

وتعلن وزارة العدل نتيجة مسابقة التعيينات بالمحاكم الابتدائية، وفقا لما تناولته "الأخبار" والتي تجاوز عدد من تقدموا إليها 2000 متقدم عقب إجازة عيد الفطر. وأكد المستشار حازم بدوي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ان هذه المسابقة تم الإعلان عنها منذ حوالي عام ونصف ولم تظهر نتائجها حتي الآن بسبب انتهاج الوزارة أسلوبا جديدا موضوعيا يعتمد علي الشفافية في اختيار الموظفين وتعيينهم دون تمييز أو محسوبية أو وساطة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"المصرى اليوم" عن بدء الحكومة إجراءات تشكيل لجنة وطنية عليا لإنشاء كيان جديد لإدارة ملف الضبعة النووى منفصل عن وزارة الكهرباء. وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن اللجنة الوطنية الفنية التى بدأ تشكيلها حاليا ستضم فى عضويتها وزارتى الدفاع والكهرباء وعددا من الهيئات الأخرى تحت إشراف رئاسة الجمهورية بهدف تشغيل وإدارة الأمور المتعلقة بالبرنامج النووى.

وشهدت غرفة العمليات المركزية فى وزارة التربية والتعليم، حالة من الارتباك الشديدة، حسبما قالت " الشروق"، بعد تسريب امتحانات مادتى اللغة الفرنسية والاقتصاد يوم أمس الأول، ونشب خلاف بين الحضور حول إلغاء المادتين أو إحداهما، لكن مصادر مطلعة فى الوزارة أكدت على أن جهة عليا كانت وراء قرار عدم إلغاء الامتحانين.

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