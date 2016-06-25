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رئيس البرلمان الأوروبى: نريد خروج بريطانيا من الاتحاد فى أسرع وقت ممكن

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رئيس البرلمان الأوروبى: نريد خروج بريطانيا من الاتحاد فى أسرع وقت ممكن رئيس البرلمان الأوروبى: نريد خروج بريطانيا من الاتحاد فى أسرع وقت ممكن
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية‘ إن قياديا رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبى أكد أن الكتلة تريد خروج بريطانيا فى أسرع وقت ممكن، وحذر من أن قرار رئيس البريطانية ديفيد كاميرون بتأجيل بدء مفاوضات خروج بلاده من الاتحاد لحين اختيار خلف له ربما لا يكون سريعا بما يكفى.

وكان كاميرون قد أعلن صباح الجمعة أنه سيتنحى من منصبه كرئيس للحكومة بحلول الخريف المقبل عقب الزلزال السياسى الذى شهدته بلاده بتصويت الناخبين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقال مارتن شولز، رئيس البرلمان الأوروبى فى تصريحات خاصة للجارديان إن المشرعين الأوروبيين يدرسون ما إذا كان من الممكن الإسراع فى تنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة، الخاصة بإجراءات خروج دولة عضو من الاتحاد، وهى المادة التى لم تستخدم من قبل.

وفى الوقت الذى سارعت فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبى للرد على الزالزال البريطانى، قال شولز إن عدم اليقين هو عكس ما نحتاجه، مضيفا إنه من الصعب القبول بأن تكون قارة بأكلمها رهينة بسبب اقتتال داخلى فى حزب المحافظين.

وقال رئيس البرلمان الأوروبى إنه يشك فى أن الأمر فى يد الحكومة البريطانية وحدها، وقد علمنا بهذا الإعلان من جانب واحد بأنهم يريدون الانتظار حتى أكتوبر، لكن لا يجب أن تكون هذه هى الكلمة الأخيرة.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جانكر قد قال إنه لا يوجد سبب للانتظار حتى أكتوبر للبدء فى مفاوضات رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وقال فى تصريحات للتلفزيون الألمانى إن البريطانيين قرروا أمس أنهم يريدون مغادرة الاتحاد، لذا ليس من المنطقى الانتظار حتى أكتوبر لمحاولة التفاوض على شروط رحيلهم، وأضاف أنه يريد أن يبدأ فورا.


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