تعليقات القراء على مسلسل "الخانكة" في زاوية رأيك بالـ show: عمل رائع لغادة عبد الرازق

في زاوية رأيك بالـ show اليومية، محطة "سيدتي نت" مع القراء مع مسلسل "الخانكة" الذي دخلت من خلاله غادة عبد الرزق السباق الرمضاني 2016.

معظم الآراء أشادت بمسلسل "الخانكة" وبطلته غادة عبد الرازق التي تبدع في كل ما تقدمه، ولكن في المقابل، هناك من سأل عن المحطة التي يعرض عليها هذا العمل، فيما انتقده آخرون سلباً وطالبوا بأن تتاح الفرصة أمام النجمات الشابات لتصدّر بطولات الدراما المصرية.

مسلسل "الخانكة" بطولة غادة عبد الرازق وماجد المصري وفتحي عبد الوهاب وكارولين خليل وميرهان حسين ونهال عنبر، ومن كتابة محمود دسوقي وإخراج محمد جمعة.

ما هي تعليقات القراء على مسلسل "الخانكة"؟

- محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، وصف مسلسل "الخانكة" بـ "الأسطورة"، وكذلك بطلته الممثلة غادة عبد الرازق، وأوضح "مسلسل أسطورة لأسطورة التمثيل العربي غادة عبد الرازق".

-مها الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، أشادت بموهبة الفنانة غادة عبد الرازق، وتمثيلها، وقالت "يعرف عن غادة عبد الرازق مهارتها في التمثيل، وموهبتها الفذة. وأنا أتمنى لها التوفيق في جميع أعمالها".

-مايا أحمد من المملكة العربية السعودية، وجدت أن مسلسل "الخانكة" عمل مميّز بقصته الجديدة وأحداثه الدرامية الشيقة، وأداء الممثلة غادة عبد الرازق، وقالت "مسلسل جيد وقصة جديدة وأحداث درامية تشجع على المتابعة، وأداء قوي للفنانة غادة عبد الرازق كما عودتنا، والتي تفاجئنا بكل عمل جديد تقدمه".

-سام الأسود من ليبيا، اعتبر أن مسلسل "الخانكة" عمل رائع، ككل أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، وأضاف" مسلسل روعة، وغادة تقدم في كل عام عملاً أفضل من العمل الذي قدمته في السنة التي قبلها".

-أسماء وصفت مسلسل "الخانكة" بـ "العظيم" مشيرة أن هذا الأمر ليس بالمستغرب على ممثلة مثل غادة عبد الرازق، وأوضحت " مسلسل عظيم، وهذا ليس أمراً غريباً على غادة عبد الرازق التي تبدع في أعمالها دائماً".

- ندى عبد الله من المملكة العربية السعودية، رأت أن مسلسل "الخانكة" هو الأفضل في رمضان 2016 ووصفته بالعمل البطل، وقالت " الخانكة هو أفضل مسلسل الخانكة. بصراحة هو مسلسل بطل من كافة جوانبه".

-نور وصفت مسلسل خانكة بـ "الروعة".



-miss moosh أكدت أن مسلسل "الخانكة" جميل جداً.



Kwlah- وجدت أن مسلسل "الخانكة" أكثر من رائع وقالت "عمل فوق الروعة. بيجنن".



-بهية أشادت بمسلسل "الخانكة، وقالت "عمل رائع".



- lbyd أثنت على مسلسل "الخانكة" وقالت" عمل جميل جداً".



-فاطمة أبو لبن سألت عن اسم المحطة التي يعرض عليها مسلسل "الخانكة".



Like 2012 me- انتقدت مسلسل "الخانكة" وبطلته غادة عبد الرازق وقالت " المسلسل لم يعجبني وغادة عبد الرازق كبرت على تصدّر الأدوار، ويجب إعطاء فرصة للممثلات الشابات".



-ياسمين أشادت بمسلسل "الخانكة وقالت "عمل جامد".



-روزلاندا مدحت مسلسل " الخانكة" وبطلته غادة عبد الرازق، وقالت "العمل جميل جدا وغادة عبد الرازق رائعة".



- سمعان قاروشي وصف مسلسل "الخانكة" بـ "الرائع"، وأضاف "عمل جيد وفي القمة دائماً. الفنانة غادة عبد الرازق رائعة في كل أدوارها".



- سعاد أثنت على مسلسل "الخانكة" وبطلته غادة عبد الرازق، وقالت " كالعادة غادة عبد الرازق الأفضل وتمثيلها خرافي. غادة مبدعة".



-عمر تمام وجد أن مسلسل "الخانكة" قمة الإبداع وقال" بصراحة.. إبداع".



-نانو أشادت بمسلسل "الخانكة" وقالت "عمل جميل".



-آمنة محمود وجدت أن مسلسل "الخانكة" عمل درامي متكامل، وأوضحت " كل شيء في المسلسل جميل. هو من أرقى مسلسلات هذا العام".



-نهاد أشادت بمسلسل "الخانكة" وقالت "لقد أعجبني المسلسل كثيراً".



-بسمة وصفت مسلسل "الخانكة" بـ "الرائع".



-يسرا علي أكدت أن مسلسل "الخانكة" جميل جداً وقالت " عمل رائع ".

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