بالفيديو: ضرب ورقص وغناء شعبي وتحرش بتريلر "أبو شنب"

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز أخيراً عن التريلر الرسمي لفيلمها الجديد المقرر عرضه بموسم عيد الفطر "أبو شنب"، وتضمن كل خلطة السبكي المعروفة بأفلام العيد، ففي أقل من ثلاث دقائق قدمت ياسمين بدور ضابط الشرطة، مشاهد كوميدية ورومانسية ومطاردات بوليسية مثيرة، مع رقص وغناء شعبي.

الفيلم يقدم قصة ضابطة شرطة تقرر مواجهة ظاهرة التحرش في الشارع، كما تتحدى الجميع لتثبت جدارتها بالعمل الميداني بمواجهة العصابات، مع زميلها الممثل ظافر العابدين، ومجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم بيومي فؤاد، لطفي لبيب، رجاء الجيداوي، إيمان السيد، ‏بدرية طلبة، وحسن عبد الفتاح، وإخراج سامح عبد العزيز.

شاهد التريلر الأول لفيلم "أبو شنب"

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي