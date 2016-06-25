بالفيديو: التريلر الأول لفيلم "جحيم في الهند" .. تحرير سفير مصر بفرقة موسيقى عسكرية

بعد أشهر من التشويق والتكتم التام لقصة فيلم "جحيم في الهند"، كشف النجم محمد امام أخيراً عن التريلر الأول للفيلم المقرر عرضه بموسم عيد الفطر، وتدور أحداثه حول تكليف ضابط عمليات خاصة بمهمة عاجلة لتحرير السفير المصري بالهند، وبدلاً من اصطحاب فرقة عمليات خاصة، يستقل طائرته أعضاء فرقة الموسيقى العسكرية، ويتقرر تكليفه بإتمام المهمة معهم بعد الاستعانة بزميلة وحيدة.

أجواء الفيلم الكوميدية تقوم على المفارقة بين أعضاء الفريق المكلف بتحرير السفير المختطف، وشجاعة الفنان محمد أمام وزميلته النجمة ياسمين صبري، مع السخرية من مبالغات السينما الهندية. ويشارك في بطولة الفيلم حسن حسني، وبيومى فؤاد، وحمدى المرغني، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، وضيوف شرف مثل مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين ومن إخراج معتز التوني، وتم تصوير 90 % من مشاهد الفيلم فى مدينة مومباى الهندية.

شاهد الاعلان الرسمي الأول للفيلم

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