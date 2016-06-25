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راغب علامة باللون الزهري في "شفتك إتلخبطت"

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السبت 25-06-2016 00:45

يواصل الفنان راغب علامة نشر صور من كواليس أغنيته المصورة الجديدة "شفتك اتلخبطت".

راغب يتواجد حالياً في بوخارست، التي اختارها لتصوير الأغنية تحت إدارة المخرج زياد خوري، التي كان قد أعلن أنه سيطرحها في عيد الفطر المبارك، عبر تغريدة على تويتر، قائلا" شفتك اتلخبطت.. انتظروا هديتي لكم في عيد الفطر المبارك". واللافت في صور الكليب الذي لم يكشف راغب عن فكرته، اللوك المميز الذي يطل به، حيث طغى اللون الزهري على هذه الإطلالة.

أغنية "شفتك اتلخبطت" من كلمات هاني الصغير وألحان محمود خيامي، وكان علامة قد إنتهى من تسجيلها قبل عدة ايام.

يشار إلى ان راغب علامة، سيحيي خلال الصيف في معظم الدول العربية، والبداية ستكون من بيروت في السابع من تموز\يوليو المقبل، في إطار مهرجانات "ضبية".

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