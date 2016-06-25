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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع محافظات مصر

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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع محافظات مصر ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بجميع محافظات مصر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، وكذلك الرياح السطحية فيهما تكون شمالية غربية.
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> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى القاهرة 25 39 الإسكندرية 24 31 مطروح 23 31 بورسعيد 25 31 دمياط 25 32 بلطيم 22 32 الإسماعيلية 24 40 السويس 24 40 العريش 23 34 نخل 17 39 طابا 23 39 الطور 25 37 مرسى علم 28 40 الغردقة 29 39 شرم الشيخ 30 41 رفح 22 33 كاترين 19 36 سيوة 26 41 المنيا 25 40 الفيوم 25 39 رأس سدر 25 39 أبوسمبل 29 42 وسط الدلتا 24 38 أسيوط 25 40 سوهاج 28 41 الأقصر 28 44 أسوان 29 44 شلاتين 28 41 حلايب 29 37 الوادى الجديد 23 43 قنا 28 43 نويبع 28 41 السلوم 23 34

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