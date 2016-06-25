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مصدر: وزير الكهرباء سيعرض تقريرا مفصلا حول "الضبعة" على الرئيس خلال أيام

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مصدر: وزير الكهرباء سيعرض تقريرا مفصلا حول "الضبعة" على الرئيس خلال أيام مصدر: وزير الكهرباء سيعرض تقريرا مفصلا حول "الضبعة" على الرئيس خلال أيام
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية،أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيعرض تقريرا مفصلا عن نتائج زيارته الأخيرة لروسيا لحسم المفاوضات بشأن إقامة المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة،على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية،توجه الأربعاء الماضى،إلى روسيا بمرافقة وفد رفيع المستوى من الوزارة فى زيارة لمدة 3 أيام،وذلك لاستكمال المفاوضات مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وتعد هذا الزيارة هى الثانية خلال 18 يوما ،حيث توجه الدكتور محمد شاكر بمرافقة الفريق التفاوضى المصرى لروسيا فى 3 يونيو الماضى فى زيارة استغرقت يومين،و عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى تقريرا مفصلا عن نتائج هذه الزيارة.


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