احصل على حذاء مميز في متجر مجموعة قرى التسوق الأوروبية

لطالما كانت الأحذية رمزاً للتميز والأناقة، بدءاً بالتصاميم الكلاسيكية الخالدة وانتهاءً بالتصاميم المستوحاة من عالم الفن، فهي شتكل جزء لا يتجزأ من خزانة الرجال والنساء المواكبين للموضة في جميع أنحاء العالم.

وتدعوك مجموعة شيك آوتلت شوبينغ (Chic Outlet Shopping®) في موسم الربيع هذا العام لاكتشاف سر الأحذية #TheSecretofShoes في كل من قراها التسعة للتسوق في مختلف أنحاء أوروبا، والاحتفاء بمعايير الحرفية والتصميم التي صاغت ملامح أهم قطعة في عالم الموضة، ألا وهي الحذاء، وتحث الزوار على إيجاد تصاميم الأحذية التي تلبي أذواقهم وتعبر عن أسلوبهم الخاص في الموضة.

تضمم قرى التسوق الأوروبية بمجموعها أكثر من 200 متجراً لبيع الأحذية في مختلف أنحاء أوروبا، حيث تضم ردهات "شيك آوتلت شوبينغ" مجموعة شاملة ومتكاملة من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، والمتواجدة ضمن مرافق تسوق مصممة وفق أجمل معايير العمارة الأوربية لتتيح للزوار الاستمتاع بتجربة التسوق والبحث عن موديلات الأحذية التي تلبي أذواقهم وتعبر عن أسلوبهم الخاص في الموضة.

وستجد النساء ضمن المعروضات تصاميم "ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen و"بالي" Bally، المتميزة بأحذيتها الناعمة الكلاسيكية، و"بلستاف" Belstaff، التي توفر أحذية خاصة بالدراجين، و"ساندرو" Sandro، التي توفر أحذية راقية رياضية التصميم. كما يمكن للرجال الحريصين على مواكبة الموضة الاختيار من علامات راقية مثل "ديور أوم" Dior Homme و"هاكيت" Hackett، حيث سيجدون كل ما يلبي أذواقهم من التصاميم والجلود، وجميعها بأسعار مخفضة بما يصل إلى 60٪ من سعر البيع المقترح.