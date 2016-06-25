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العالم على موعد مع أول مصل للهربس التناسلى.. يصيب 500 مليون شخص

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العالم على موعد مع أول مصل للهربس التناسلى.. يصيب 500 مليون شخص العالم على موعد مع أول مصل للهربس التناسلى.. يصيب 500 مليون شخص
زفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشرى سارة للغاية، إذ أكدت أن العالم على موعد مع أول مصل يقى من الإصابة بمرض الهربس التناسلى الذى يسببه فيروس الهربس البسيط الذى يصيب أكثر من 500 مليون شخص، وينتقل عبر العلاقة الحميمة.

ويعرف المصل الجديد الذى يتوفر فى صورة حقنة باسم "GEN-003"، وهو يحفز تكوين الأجسام المضادة فى مجرى الدم لتساهم فى تقوية الجهاز المناعى، كما ينشط عمل كريات الدم البيضاء لتساهم فى منع الإصابة بمرض الهربس الفيروسى من النوع الثانى HSV-2.

من جانبهم، أوضح الباحثون أن المصل الجديد ساهم فى الحد من وجود فيروس الهربس على البشرة الخارجية للأعضاء التناسلية بنسبة 60%، وعند الحصول على 3 جرعات متتالية منه بفاصل زمنى 21 يوما ساهم فى الحماية من مرض الهربس لمدة عام كامل.

وأضاف الباحثون أن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات مع المصل الجديد يساهم فى تعزيز عمله وزيادة فرص الحماية من فيروس الهربس البسيط وبالتالى مكافحة مرض الهربس التناسلى.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب إجراء تجارب على 310 أشخاص يمتلكون تاريخا مرضيا للإصابة بمرض الهربس التناسلى المتكرر، إذ حصلوا على 3 جرعات من المصل، بفاصل زمنى 21 يوما بين كل حقنة وأخرى، وكشفت النتائج أن المصل ساهم بشكل ملحوظ فى الحد من الإصابة بالمرض.

الهربس التناسلى


>جدير بالذكر أن الهربس التناسلى مرض مزمن، يظل الفيروس متواجدا على البشرة الخارجية للجسم مدى الحياة، ويمكن أن ينشط فى أى وقت، وينتقل عبر الممارسة الجنسية، وقد يؤدى إلى تكوين دمامل مؤلمة على الأعضاء التناسلية، ويمكن السيطرة على أعراضه باستخدام مضادات الفيروسات.

ويوصى الأطباء المرضى بتجنب الممارسة الجنسية فى هذه الحالة حتى يتم السيطرة على الفيروس، ولمنع انتشاره بين المتزوجين، كما يجب أن يستخدم الزوج العازل الطبى خلال العلاقة.

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