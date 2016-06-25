أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ البحيرة يشارك فى افطار مؤسسة مصر الخير بايتاى البارود

Google+ Print
بالصور.. محافظ البحيرة يشارك فى افطار مؤسسة مصر الخير بايتاى البارود بالصور.. محافظ البحيرة يشارك فى افطار مؤسسة مصر الخير بايتاى البارود
شارك اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أهالى قرية زبيدة بإيتاى البارود الإفطار الرمضانى الذى أقامته مؤسسة الخير بالتعاون مع جمعية سعادة الدارين بالنجيلة وجمعية الخير ببلدنا بقرية زبيدة لإفطار 1000 صائم من أهالى القرية فى اطار مشروع المؤسسة لإفطار 3 مليون صائم على مستوى محافظات الجمهورية .

حضر حفل الإفطار اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام، و إبراهيم صالح رئيس مدينة إيتاى البارود، و عمر حمروش واللواء حسام الصيرفى ومهندس محمد هانى الحناوى أعضاء مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود، و سمير فاضل رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير و أسامة العتر و شادى صلاح منسقى التنفيذ بمكتب القاهرة وجمع غفير من أهالى وشباب قرية زبيدة بإيتاى البارود.

يذكر أن مؤسسة مصر الخير تقيم خيمة رمضانية يومية بمركز كوم حمادة لإفطار 600 صائم يوميا بتكلفة تقديرية 400 ألف جنيه فى الشهر كما تساهم مع المحافظة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين عن طريق توصيل مياه الشرب النقية لعدد 300 اسرة غير قادرة بقيمة 500 الف جنية بالإضافة الى البدء فى المرحلة الثانية من ترميم 70 منزل بوادى النطرون بتكلفة 450 ألف جنيه إلى جانب جهود المؤسسة فى المساعدة فى علاج الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين والمساعدة فى نفقات زواج الأيتام من أبناء المحافظة.

افطار مؤسسة مصر الخير (1)
>

محافظ البحيرة يشارك فى افطار مؤسسة مصر الخير

افطار مؤسسة مصر الخير (2)
>

محافظ البحيرة ونواب البرلمان خلال افطار مؤسسة مصر الخير

افطار مؤسسة مصر الخير (3)
>

جانب من افطار مؤسسة مصر الخير بايتاى البارود

افطار مؤسسة مصر الخير (4)
>

اهالى قرية زبيده خلال افطار مؤسسة مصر الخير


>بالصور.. حفل إفطار للأوائل والأيتام بمدرسة الكيماويات الإعدادية بكفر الدوار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر