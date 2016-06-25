بالصور.. محافظ البحيرة يشارك فى افطار مؤسسة مصر الخير بايتاى البارود

شارك اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أهالى قرية زبيدة بإيتاى البارود الإفطار الرمضانى الذى أقامته مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جمعية سعادة الدارين بالنجيلة وجمعية الخير ببلدنا بقرية زبيدة لإفطار 1000 صائم من أهالى القرية فى اطار مشروع المؤسسة لإفطار 3 مليون صائم على مستوى محافظات الجمهورية .

حضر حفل الإفطار اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام، و إبراهيم صالح رئيس مدينة إيتاى البارود، و عمر حمروش واللواء حسام الصيرفى ومهندس محمد هانى الحناوى أعضاء مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود، و سمير فاضل رئيس قطاع التنفيذ بمؤسسة مصر الخير و أسامة العتر و شادى صلاح منسقى التنفيذ بمكتب القاهرة وجمع غفير من أهالى وشباب قرية زبيدة بإيتاى البارود.

يذكر أن مؤسسة مصر الخير تقيم خيمة رمضانية يومية بمركز كوم حمادة لإفطار 600 صائم يوميا بتكلفة تقديرية 400 ألف جنيه فى الشهر كما تساهم مع المحافظة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين عن طريق توصيل مياه الشرب النقية لعدد 300 اسرة غير قادرة بقيمة 500 الف جنية بالإضافة الى البدء فى المرحلة الثانية من ترميم 70 منزل بوادى النطرون بتكلفة 450 ألف جنيه إلى جانب جهود المؤسسة فى المساعدة فى علاج الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين والمساعدة فى نفقات زواج الأيتام من أبناء المحافظة.



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محافظ البحيرة يشارك فى افطار مؤسسة مصر الخير



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محافظ البحيرة ونواب البرلمان خلال افطار مؤسسة مصر الخير



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جانب من افطار مؤسسة مصر الخير بايتاى البارود



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اهالى قرية زبيده خلال افطار مؤسسة مصر الخير

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